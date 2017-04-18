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Федеральный центр изучения Арктики в Архангельске назван именем геохимика Николая Лаверова

Наука
18 апреля, 11:45 UTC+3
Идею о присвоении центру имени Лаверова выдвинули губернатор Архангельской области Игорь Орлов и представители межрегионального Ломоносовсого фонда
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АРХАНГЕЛЬСК, 18 апреля. /ТАСС/. Федеральному исследовательскому центру комплексного изучения Арктики РАН присвоено имя советского и российского геолога, геохимика, доктора геолого-минералогических наук, профессора, бывшего вице-президента Академии наук СССР Николая Лаверова. Об этом сообщает пресс-служба администрации Архангельской области.

"С такой инициативой выступили губернатор (Архангельской области - прим. ТАСС) Игорь Орлов и межрегиональный Ломоносовский фонд. Идея получила поддержку научной общественности, и теперь Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики РАН будет носить имя академика Лаверова", - говорится в сообщении.

Центр был открыт в Архангельске весной 2016 года. Там ученые проводят исследования, направленные на создание конкурентоспособных научно-технологических основ обеспечения государственных интересов, сбалансированного социально-экономического развития и повышения качества жизни населения, сохранения окружающей природной среды, биологического и генетического разнообразия в Арктической зоне России. Академик Лаверов сыграл ключевую роль в его создании.

Помимо Федерального исследовательского центра при поддержке Лаверова был создан Северный Арктический федеральный университет (САФУ) и геобиосферный научный стационар "Ротковец" в Коношском районе Архангельской области, начал работать межрегиональный Ломоносовский фонд. Ученый активно сотрудничал с оборонными предприятиями региона, поддерживал освоение новых месторождений полезных ископаемых, помогал развивать научные школы.

Как отметил Орлов, в САФУ появится аудитория имени Лаверова, решается вопрос об установке в Архангельске памятника ученому. Также есть предложение присвоить имя Лаверова одному из строящихся научно-исследовательских судов.

Лаверов (1930 - 2016) родился в Коношском районе Архангельской области, советский и российский геолог, геохимик, доктор геолого-минералогических наук, профессор. Вице-президент Академии наук СССР (1988-1991) и РАН (1991-2013). 

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