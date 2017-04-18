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В Сибири создали первую в России установку для изучения газовых гидратов

Наука
18 апреля, 14:34 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 18, апреля. /ТАСС
Скопления газовых гидратов могут использоваться в качестве альтернативного источника энергии
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НОВОСИБИРСК, 18 апреля. /ТАСС/. Ученые из Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) Сибирского отделения РАН в рамках гранта Российского научного фонда создали специальную установку для исследования газовых гидратов, содержащихся в донных осадках морей и в вечной мерзлоте. С помощью установки специалисты изучают физические свойства гидратов метана, которые рассматриваются как альтернативный источник энергии - содержание природного газа в их скоплениях оценивается до квадриллиона кубометров, сообщил ТАСС руководитель проекта, доктор геолого-минералогических наук, главный научный сотрудник ИНГГ СО РАН Альберт Дучков.

"Природные скопления гидратов метана привлекают внимание в качестве потенциального альтернативного источника энергии. По сугубо ориентировочным оценкам, в газовых гидратах может храниться до квадриллиона (10 в 15 степени - прим. ТАСС) кубометров природного газа. Природные гидратосодержащие образцы для изучения получить практически невозможно, так как это вещество состоит из молекул воды и газа. Мы сконструировали, изготовили и активно используем первую в России лабораторную установку для синтеза образцов гидратов и изучения их физических, в частности, акустических свойств. Исследования проводятся с целью поиска скоплений газовых гидратов в донных осадках морей и криолитозоне (вечной мерзлоте - прим. ТАСС)", - рассказал Дучков.

По словам ученого, исследования физических свойств помогают выявить уровень содержания гидратов в осадочных породах. "Наиболее широко поиски и разведка скоплений газовых гидратов ведутся в донных осадках акваторий с помощью геофизических методов, которые устанавливают связи между характером осадков и количеством гидрата в их порах. Для уточнения этих связей проводятся лабораторные исследования", - отметил Дучков.

В настоящее время гидраты метана найдены в донных осадках Черного, Каспийского и Охотского морей и озера Байкал. "Вполне вероятно, что в недалеком будущем будут открыты месторождения газогидратов в осадках наших северных морей", - сказал ученый. Несколько месторождений гидратов было также обнаружено в пределах вечной мерзлоты - на Аляске, в арктической части Канады и Тибете. Опытные работы по добыче газа из газовых гидратов на месторождениях в дельте реки Маккензи в Канаде и вблизи Японии (морское месторождение Нанкай).

Ученые провели на созданной ими установке уже более 100 экспериментов и планируют в дальнейшем модифицировать установку для проведения более сложных экспериментов. "Такие природные среды, содержащие гидраты, как суглинки криолитозоны, глинистые осадки Байкала, северных морей, устроены сложно. Пока мы анализируем песок, дистиллированную воду, свободный метан, но в перспективе будем изменять составы минеральных матриц", - сказал Дучков.

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