JPost: Мертвое море фиксирует изменения климата 220 тыс. лет

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Мертвое море - один из самых соленых водоемов на Земле, расположенный в крайне засушливом районе и самой низкой точке на планете - регистрировало изменение климата в регионе на протяжении геологических периодов времени. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post. "Есть прямая связь между гидрологическими и химическими изменениями в Мертвом море за 220 тыс. лет, - пишет газета со ссылкой на исследование, проведенное экспертами из Университета имени Давида Бен-Гуриона в пустыне Негев. - Это временной интервал, охватывающий два ледниковых и три межледниковых периода на Земле".

Водоем фактически "регистрировал изменения климата в регионе в течение геологических периодов, при этом уровень воды в озере повышался во влажные периоды, и понижался при засухах", - сообщает издание. Но до недавнего времени не удавалось установить связь химического состава моря и изменения климата в этом районе со сменой геологических периодов.

Основное внимание в ходе нового исследования уделялось восстановлению данных о климатических условиях в прошлом с использованием мельчайших капель жидкости, оставшихся в скальной породе в промежутках между частицами или порами под давлением грунтовых вод. "В рамках проекта в 2011 году было осуществлено глубокое бурение и получены материалы из скважины глубиной до 450 метров, - сообщает The Jerusalem Post. - Исследовательская группа провела добычу пористых жидкостей в буровых керновых отложениях и измерила ее геохимические и изотопные параметры".

Результаты исследования показывают, что химический состав Мертвого моря меняется вслед за глобальными изменениями климата.

"Во время ледниковых периодов, когда наблюдалось снижение глобальных температур, увеличение льдов вокруг полярных районов и снижение уровня мирового океана и концентрации углекислого газа в атмосфере, происходило разбавление вод Мертвого моря, сопровождающееся растворением хлоридов натрия, - пишет газета. - В более теплые межледниковые периоды, когда наблюдалось повышение уровня мирового океана и концентрации углекислого газа в атмосфере, глубинные воды становились более концентрированными, а соли выпадали в осадок, формируя дно".

Мертвое море является самой низкой точкой планеты и располагается в тектонической впадине. Южная оконечность Мертвого моря уже частично высохла, в результате чего там образовался своеобразный соляной перешеек в несколько сотен метров шириной.

Уникальный резервуар очень соленой воды уже несколько десятилетий находится под угрозой полного исчезновения. Фактически, с середины прошлого века уровень воды в Мертвом море продолжает стремительно падать. Так, в 1976 году поверхность воды Мертвого моря находилась на 398 метров ниже уровня мирового океана, в декабре 2015 года она практически достигла отметки в минус 430 метров, а затем перешагнула и эту отметку.

По данным газеты Haaretz, темп падения уровня воды в Мертвом море ускоряется. Так, "в первые два десятилетия с 1976 года вода уходила на 6 метров каждые 10 лет, в третье десятилетие этот показатель достиг уже 9 метров, а в последние 10 лет - 11 метров", пишет издание. При этом, по прогнозам экспертов, уровень воды в Мертвом море может упасть еще на 25 метров в ближайшие 20 лет, и, если ничего не предпринимать, к 2050 году самый соленый на Земле водоем может вовсе исчезнуть.