В Севастополе предложили запустить остановленный ядерный реактор

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Севастопольский государственный университет намерен добиваться перезапуска остановленного исследовательского ядерного реактора (ИР-100), который может быть использован в научных и образовательных целях. Об этом журналистам сообщил и.о. ректора вуза Владимир Нечаев в ходе празднования 50-летнего юбилея реактора, являющегося подразделением Севастопольского госуниверситета.

"Сейчас реактор находится в состоянии длительной остановки. Стоит вопрос в принципе либо о его дальнейшем использовании, а это достаточно большие ресурсы, которые государство должно дополнительно найти, либо реактор нужно выводить из эксплуатации и утилизировать. Нам бы не хотелось второй перспективы, но решаться вопрос будет на самом высоком государственном уровне", - сказал Нечаев, добавив, что в дальнейшем реактор может использоваться для научных и учебных целей.

По его словам, в настоящее время стоит задача разработки программы использования реактора, после чего можно будет говорить о его перезапуске. "Мы привлекаем специалистов Росатома, Курчатовского института. Если нам удастся создать такую программу и убедить руководство РФ, что использование реактора целесообразно и необходимо, то на его базе будут достигнуты новые вершины в области научных исследований", - добавил он.

ИР-100 - исследовательский ядерный реактор, построенный и введенный в эксплуатацию в 1967 году, использовался для проведения научно-исследовательских и учебных работ.