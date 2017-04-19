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СМИ: на юге КНР рабочий обнаружил пять окаменелых яиц динозавра

Наука
19 апреля, 5:40 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Николай Селищев
Возраст яиц достигает 70 млн лет
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ПЕКИН, 19 апреля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китайский рабочий наткнулся в районе города Фошань (южная провинция Гуандун) на яйца динозавра возрастом 70 млн лет. Об этом сегодня сообщил информационный портал "Чжунго синьвэньван".

Как утверждают археологи, находка относится к позднему Меловому периоду (145 млн - 66 млн лет назад). В радиусе яйца достигают 13-14 см, толщина их скорлупы составляет порядка 2 см. По мнению ученых, они были отложены травоядными ящерами.

Находка будет передана на хранение Наньхайскому музею (город Фошань).

Ожидается, что анализ яиц динозавра позволит ученым уточнить ряд важных деталей формирования ландшафта и изменений климата на юге современного Китая в частности и в Восточной Азии в целом.

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