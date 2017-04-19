Российские ученые изобрели безвредное лекарство от сибирской язвы

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Новое лекарство от сибирской язвы, разработанное кировскими учеными по заданию Фонда перспективных исследований (ФПИ), не вызывает тяжелых аллергических реакций, сообщили ТАСС в ФПИ.
"Новизна подхода заключается в том, что для снижения летальных исходов при терминальных состояниях болезни у людей предлагается использовать антибиотик - тобрамицин, обладающий бактерицидным действием в отношении возбудителя сибирской язвы, и человеческий противосибиреязвенный иммуноглобулин для внутривенного введения, обладающий способностью связывать образующиеся токсины и повышающий уровень гуморального иммунитета", - говорится в сообщении.
Приемка нового лекарства состоялась в среду в Кирове. Разработчики средства - специалисты компании "Восток", Кировского научно-исследовательского института гематологии и переливания крови Федерального медико-биологического агентства и ФГБУ "48 ЦНИИ" Минобороны РФ.
Средство предназначено для экстренной профилактики и лечения сибирской язвы у людей.
Как пояснили в ФПИ, основной проблемой в лечении больных сибирской язвой является низкая эффективность антибиотикотерапии при легочной, кишечной и токсической формах заболевания, наиболее часто возникающих при ингаляционном заражении. При данных клинических формах сибирской язвы необходимо, наряду с антибиотикотерапией, применение человеческого противосибиреязвенного иммуноглобулина. При этом сейчас используется лошадиный иммуноглобулин, который вызывает тяжелые аллергические реакции у детей и при повторном использовании.
Эффективность нового лекарства, отметили в ФПИ, экспериментально подтверждена в лабораториях.