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В США биохимики получили антибиотик из крови комодского дракона

Наука
20 апреля, 10:11 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
Лекарство способно ускорить заживление ран за счет эффективной борьбы с бактериальным заражением
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Комодский дракон

Комодский дракон

© EPA/MADE NAGI

НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Мощный антибиотик, способный ускорить заживление ран, сумели получить американские биохимики из крови гигантского варана, обитающего на индонезийском острове Комодо. Это самая большая из ныне существующих в мире ящериц, которую иногда называют комодским драконом. Некоторые представители этого вида могут достигать 3 метров в длину и весить более 80 килограммов.

Поскольку гигантские вараны относятся к исчезающему виду, ученые из Университета Джорджа Мейсона брали кровь у рептилии, находящейся в зоопарке Флориды.

Выделенное из крови варана вещество, как сообщила газета NYT, оказалось весьма эффективным в борьбе с бактериальным заражением. Ученым - Монике ван Хайк и Барни Бишоп - удалось синтезировать его аналог в лаборатории, и он получил обозначение DRGN-1. При испытании на лабораторных мышах выяснилось, что это вещество значительно ускоряет заживление поверхностных ран, оно эффективно против грамположительных и грамотрицательных бактерий и, кроме того, растворяет мембраны у бактерий. Исследованием заинтересовались американские военные, которые профинансировали его через Агентство по снижению военных угроз (Defence Thereat Reduction Agency).

Ученые хотели бы получить для исследований кровь дикого варана, поскольку считают, что она может отличаться по составу от крови варана, содержащегося в неволе. Дикие вараны, возможно, обладают более сильным иммунитетом. "Я бы не отказалась от образца крови дикого варана, - заявила Барни Бишоп, - но лишь при том условии, что она взята с соблюдением норм биоэтики".

Вопрос о создании новых антибиотиков сейчас приобрел особое значение, поскольку, как отметила NYT, появляется все больше штаммов бактерий, устойчивых к ныне существующим средствам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в феврале нынешнего года составила перечень наиболее устойчивых к антибиотикам микроорганизмов и призвала научное сообщество к разработке новых средств борьбы с ними.

По прогнозам ВОЗ, устойчивость инфекций к антибиотикам в ближайшие десятилетия будет принимать все более опасные масштабы и к 2050 году от излечимых ранее заболеваний будут погибать почти 10 млн человек в год - в 14 раз больше, чем в настоящее время. При этом совокупные экономические потери государств, вызванные тратами на лечение больных, к середине века могут превысить 100 триллионов долларов.

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