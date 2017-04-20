Ученые из России и Германии разработали новый учебный курс по развитию Арктики

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) совместно с коллегами из Университета прикладных наук в городе Оснабрюк и Университета города Мюнстера (Германия) разработали учебный курс по обеспечению устойчивого развития арктических регионов. Проект уже представлен в Ассоциации арктических вузов, сообщили в пресс-службе ТюмГУ.

"Актуальность нового курса очевидна - арктические территории значимы не только для России, но и в мировом масштабе, так как могут обеспечить устойчивое развитие планеты в целом. Обучение специалистов, занимающихся деятельностью на северных территориях, должно включать знания о существующей государственной политике в Арктике, о нормативных правовых актах, регламентирующих любую деятельность на Севере, а также о тенденциях и особенностях развития земельного, экологического и природоресурсного законодательства, так как оно содержит правовые рамки для каждого северного проекта", - сказали там.

В пресс-службе добавили, что необходимо обучать будущее поколение специалистов и создавать новые правовые нормы для более эффективного регулирования землепользования в Арктике. "Опыт Германии в обучении и применении моделей устойчивого развития территорий описан в созданном курсе и может стать базовым для развития инструментов планирования российских арктических регионов. Курс разработан на английском языке, он будет востребован не только среди российских студентов, но и среди зарубежных - курс представлен в Ассоциации арктических вузов, членом которой является ТюмГУ", - уточнили там.

Ранее сообщалось, что сотрудники ТюмГУ также работают над созданием учебного курса по мониторингу состояния мерзлых грунтов, который в дальнейшем будет внедрен в магистерские программы университета. Он познакомит студентов с основами применения приборов для измерения свойств вечномерзлых и сезонно мерзлых грунтов в лабораторных и полевых условиях и ориентирован на решение актуальных промышленных задач в области инженерной геокриологии.

Кроме того, на базе ТюмГУ будет создан первый в мире Институт криологии и криософии - новое научное подразделение будет реализовывать проекты по развитию арктических территорий. Решение о его создании стало результатом развития новых направлений вуза и промежуточным итогом деятельности университета, который регулярно организует экспедиции в Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.