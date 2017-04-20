Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ученые из России и Германии разработали новый учебный курс по развитию Арктики

Наука
20 апреля, 12:28 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 20, апреля. /ТАСС
Курс на английском языке расскажет студентам о существующей государственной политике в Арктике, а также о нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность на Севере
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) совместно с коллегами из Университета прикладных наук в городе Оснабрюк и Университета города Мюнстера (Германия) разработали учебный курс по обеспечению устойчивого развития арктических регионов. Проект уже представлен в Ассоциации арктических вузов, сообщили в пресс-службе ТюмГУ.

"Актуальность нового курса очевидна - арктические территории значимы не только для России, но и в мировом масштабе, так как могут обеспечить устойчивое развитие планеты в целом. Обучение специалистов, занимающихся деятельностью на северных территориях, должно включать знания о существующей государственной политике в Арктике, о нормативных правовых актах, регламентирующих любую деятельность на Севере, а также о тенденциях и особенностях развития земельного, экологического и природоресурсного законодательства, так как оно содержит правовые рамки для каждого северного проекта", - сказали там.

В пресс-службе добавили, что необходимо обучать будущее поколение специалистов и создавать новые правовые нормы для более эффективного регулирования землепользования в Арктике. "Опыт Германии в обучении и применении моделей устойчивого развития территорий описан в созданном курсе и может стать базовым для развития инструментов планирования российских арктических регионов. Курс разработан на английском языке, он будет востребован не только среди российских студентов, но и среди зарубежных - курс представлен в Ассоциации арктических вузов, членом которой является ТюмГУ", - уточнили там.

Ранее сообщалось, что сотрудники ТюмГУ также работают над созданием учебного курса по мониторингу состояния мерзлых грунтов, который в дальнейшем будет внедрен в магистерские программы университета. Он познакомит студентов с основами применения приборов для измерения свойств вечномерзлых и сезонно мерзлых грунтов в лабораторных и полевых условиях и ориентирован на решение актуальных промышленных задач в области инженерной геокриологии.

Кроме того, на базе ТюмГУ будет создан первый в мире Институт криологии и криософии - новое научное подразделение будет реализовывать проекты по развитию арктических территорий. Решение о его создании стало результатом развития новых направлений вуза и промежуточным итогом деятельности университета, который регулярно организует экспедиции в Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
Египетский министр по вопросам древностей Халед Энни (второй слева)
9
В Египте извлекли из земли обнаруженную в Каире статую Рамзеса II
6
Ученые подвели итоги первой после 1891 г. российской археологической экспедиции в Иерихон
Погребение хунну (гуннов) - кочевого народа, жившего в степях к северу от Китая в I веке до н.э. - II веке н.э
5
Археологи нашли в Туве новый памятник эпохи Великого переселения народов
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2017 году
2
Леонид Михельсон вновь возглавил список богатейших бизнесменов России по версии Forbes
3
Песков: РФ не пытается интегрировать непризнанные республики Донбасса
4
Figaro: Фийон призвал помнить о праве народов на самоопределение в ситуации с Крымом
5
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
6
Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
7
Москвичей ждут ветреные и дождливые выходные
Темы дня
Загрузка...
Реклама