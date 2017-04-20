Ученые нашли новые отличия между мозгом обезьяны и человека

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Международная группа ученых из России, Китая и Германии обнаружила, что отличия в строении коры больших полушарий мозга человека и шимпанзе значительнее, чем это считалось раньше, сообщила пресс-служба Сколтеха. Результаты исследования опубликованы в журнале "Nature Neuroscience".

"Несмотря на кажущееся сильное сходство анатомии мозга человека и приматов, микроархитектура коры больших полушарий мозга человека претерпела очень значительные изменения в процессе эволюции" - говорится в пресс-релизе.

Ученые исследовали кору больших полушарий - область мозга, которая получила наибольшее развитие в ходе эволюции. Каждый из шести слоев коры характеризуется особой функциональной ролью в обработке информации, распределением клеток разного типа и организацией связей между ними, различной работой генов. На мышах, которых интенсивно используют в лабораторных исследованиях, показано, что работа более 5000 генов различается в разных слоях коры мозга. Но для человека систематического анализа работы генов в разных частях коры больших полушарий ранее не проводилось.

Ученые анализировали активность генов в разных слоях префронтальной области коры больших полушарий человека, шимпанзе и макаки. В результате они выявили 2320 генов - новых маркеров слоев коры головного мозга, уникальных для человека, а 367 "общих" с шимпанзе генов стали работать совсем в другом слое коры. У шимпанзе, по сравнению с макакой, подобных отличий в работе генов было обнаружено всего 133.

Причем с момента эволюционного разделения линии макак и шимпанзе прошло намного больше времени, чем с момента разделения шимпанзе и человека, а различия при этом меньше - значит, префронтальная кора существенно изменилась уже в ходе эволюции человека.

По словам ученых, результаты исследования дают новые данные об особенностях микроархитектуры и работе генов в тканях человеческого мозга, а также дают большие возможности для разработки новых способов регуляции когнитивных функций человека при нормальном старении и развитии патологий головного мозга.