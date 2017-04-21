Китай проведет эксперимент над стволовыми клетками в космосе

ПЕКИН, 21 апреля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китайские ученые планируют приступить к изучению процесса деления стволовых клеток и образования эмбриона в условиях космической невесомости. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

"Это важный эксперимент, поскольку мы делаем первый шаг к пониманию того, как человечество будет самовоспроизводиться в процессе исследования космоса", - рассказал журналистам профессор пекинского университета Цинхуа Кенкуй Ки из Малайзии, имеющий непосредственное отношение к проекту.

По его словам, космический грузовик "Тяньчжоу-1" накануне доставил на орбиту необходимый биоматериал, на котором будет изучаться влияние микрогравитации, космической гравитации и магнитных полей на процесс размножения человека. "Из всех этих факторов микрогравитация представит особые трудности", - подчеркнул специалист.

Эксперимент будет длиться 30 дней. В удаленном режиме китайские специалисты собираются с Земли осуществлять контроль над оборудованием, которое будет обеспечивать процесс преобразования стволовых клеток человеческого эмбриона в зародышевые.

Ученые России, европейских стран и США неоднократно проводили эксперименты по изучению воздействия микрогравитации на мускулатуру и кости космонавтов, однако вплоть до настоящего момента проблеме деторождения в космосе не уделялось достаточного внимания. Китайские специалисты надеются, что нынешний проект позволит им сделать шаг в этом направлении.