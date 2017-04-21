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Диссертацию Мединского рассмотрит диссовет Белгородского университета

Наука
21 апреля, 15:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
Такое решение принял президиум Высшей аттестационной комиссии на заседании 21 апреля
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Министр культуры РФ Владимир Мединский

Министр культуры РФ Владимир Мединский

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) на заседании 21 апреля решил, что диссертацию министра культуры России Владимира Мединского рассмотрит диссертационный совет Белгородского государственного национального исследовательского университета. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента информационной политики Минобрнауки Андрей Емельянов.

"Да, подтверждаю, Белгородский государственный национальный исследовательский университет", - сказал он, отвечая на вопрос о том, в какой диссовет направлена работа министра.

История с диссертацией Мединского началась в апреле 2016 года, когда участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий подал в Минобрнауки заявление с просьбой лишить министра ученой степени доктора наук. По его мнению, диссертация "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV - XVII веков" "не имеет научной ценности".

Поручения рассмотреть диссертацию ВАК давала сначала Уральскому федеральному университету, затем - МГУ. Диссовет МГУ рассмотрел работу 7 февраля 2017 года и не нашел необоснованных заимствований или признаков нарушения процедуры защиты.

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Мединский, Владимир Ростиславович
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