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Минобрнауки за два года упростит отчетность для научных организаций

Наука
21 апреля, 17:18 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 21, апреля. /ТАСС
Директор департамента науки и технологий министерства заявил, что ведомство "двигается к тому, чтобы где-то за полтора-два года "убить" всю систему научных отчетов в том виде, какая она сейчас есть"
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© Станислав Красильников/ТАСC

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Министерство образования и науки России рассчитывает в ближайшие два года существенно упростить систему отчетов научных организаций, отказавшись от большого количества бумаг, сообщил директор департамента науки и технологий Министерства образования и науки РФ Сергей Матвеев, выступая на Красноярском экономическом форуме.

"Министерство точно двигается к тому, чтобы где-то за полтора-два года "убить" всю систему научных отчетов в том виде, какая она сейчас есть. Нам не нужны по федеральной программе, по государственным заданиям вот эти толстенные пачки по 400-500 листов, которые кроме взвешивания Счетной палатой никакой пользы не несут", - сказал Матвеев.

Он отметил, что в министерстве понимают, что все результаты, которые носят фундаментальный характер, должны публиковаться в рейтинговых научных журналах, а если речь идет об экономическом интересе, "должны появиться ноу-хау, патенты, все это должно быть сбалансировано - нам не нужен научный отчет, нам нужно краткое эссе с приложением к нему этих документов".

"Эта бухгалтерия бумажная просто мешает работать науке и бизнесу", - подчеркнул Матвеев.

Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.

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Красноярский экономический форум – 2017
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