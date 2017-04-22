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Ученые заявили о находке рукописной копии Декларации независимости США на пергаменте

Наука
22 апреля, 19:13 UTC+3
Ученые полагают, что копия была изготовлена в 1780-х годах в Нью-Йорке или Филадельфии
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НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Двое ученых из Гарвардского университета заявили, что обнаружили в Великобритании рукописную копию Декларации независимости США на пергаменте, о существовании которой ранее не было известно. Об этом сообщило агентство The Associated Press.

Исследователи Эмили Снеф и Даниель Аллен указывают, что обнаружили документ в архиве в городе Чичестер на юго-востоке Англии. Ученые подчеркивают, что ранее было известно лишь об одной рукописной копии декларации на пергаменте, она хранится в Национальном архиве США.

По словам Снеф и Аллен, копия, предположительно, была изготовлена в 1780-х годах в Нью-Йорке или Филадельфии. Она, вероятно, хранилась у герцога, поддерживавшего независимость британских колоний в Северной Америке.

Ученые намерены провести тщательные проверки подлинности документа. Это может быть затруднительно из-за его хрупкости.

Согласно данным специалистов Национального архива США, изготовлено было более 20 копий Декларации независимости США. Документ был принят 4 июля 1776 года, что дало начало новому государству.

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