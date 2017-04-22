Ученые заявили о находке рукописной копии Декларации независимости США на пергаменте

Эксперт: судья ошибочно удалил футболиста "Спартака" Глушакова в игре с "Ростовом"Спорт 22 апреля, 19:31
Футболист "Локомотива" Чорлука сообщил, что порвал ахиллово сухожилие в матче с "Амкаром"Спорт 22 апреля, 19:19
Семин: одной из причин ничьи в матче "Локомотив" - "Амкар" стало судействоСпорт 22 апреля, 18:52
Российский военнослужащий убит в армянском городе ГюмриПроисшествия 22 апреля, 18:48
"Бавария" и "Майнц" сыграли вничью в матче чемпионата ГерманииСпорт 22 апреля, 18:36
"Локомотив" сыграл вничью с "Амкаром" в матче чемпионата РоссииСпорт 22 апреля, 18:30
"Чарлстонский стрелок" переведен в тюрьму в ожидании казниПроисшествия 22 апреля, 18:27
"Ростов" разгромил "Спартак" в матче чемпионата РоссииСпорт 22 апреля, 18:27
Судейство не уровня ФИФА: "Зенит" со скандалом обыграл "Урал" в историческом матчеСпорт 22 апреля, 18:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Двое ученых из Гарвардского университета заявили, что обнаружили в Великобритании рукописную копию Декларации независимости США на пергаменте, о существовании которой ранее не было известно. Об этом сообщило агентство The Associated Press.
Исследователи Эмили Снеф и Даниель Аллен указывают, что обнаружили документ в архиве в городе Чичестер на юго-востоке Англии. Ученые подчеркивают, что ранее было известно лишь об одной рукописной копии декларации на пергаменте, она хранится в Национальном архиве США.
По словам Снеф и Аллен, копия, предположительно, была изготовлена в 1780-х годах в Нью-Йорке или Филадельфии. Она, вероятно, хранилась у герцога, поддерживавшего независимость британских колоний в Северной Америке.
Ученые намерены провести тщательные проверки подлинности документа. Это может быть затруднительно из-за его хрупкости.
Согласно данным специалистов Национального архива США, изготовлено было более 20 копий Декларации независимости США. Документ был принят 4 июля 1776 года, что дало начало новому государству.