Марши в защиту науки прошли в сотнях городах мира

Один полицейский погиб, два получили ранения в результате стрельбы в Париже

Один полицейский погиб, два получили ранения в результате стрельбы в Париже 20 апреля, 22:21

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Тысячи людей по всему миру вышли на "Марши науки", призванные защитить науку от политического вмешательства. Как сообщают организаторы на своем сайте, марши за науку проходят в 610 городах мира, включая Париж, Лондон, Берлин, Брюссель, Стокгольм и Хельсинки.

"Марш вызвал много споров о том, должны ли ученые заниматься политикой, - заявляют организаторы мероприятия на официальном сайте. - Учитывая пугающую тенденцию к подрыву научного взаимодействия и ограничению научных открытий, мы задаем ответный вопрос: как мы можем не выступать в защиту науки? Марш науки - это первый шаг глобального движения по защите жизненно важной роли науки, которую она играет для здравоохранения, экономики и государства".

По данным агентства DPA, в столице Германии акция прошла у Бранденбургских ворот и собрала до 11 тыс. участников.

Самая массовая акция ожидается в Вашингтоне. По данным агентства Reuters, в США акции будут носить антипрезидентский характер, так как глава Белого дома Дональд Трамп неоднократно высказывался за сокращение финансирования экологических организаций и имеет славу ярого критика теории глобального потепления. Ранее администрацией Трампа были анонсированы планы сократить бюджет федерального Агентства по охране окружающей среды.

Акция приурочена к Международному дню Матери-Земли, который в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН отмечают 22 апреля с 2009 года. Согласно задумке ООН, проводимые в этот день мероприятия должны содействовать повышению уровня осведомленности мировой общественности об актуальных проблемах планеты.