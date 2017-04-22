В Вашингтоне прошел "научный марш" против урезания расходов на исследования

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Несколько тысяч ученых, специалистов и просто неравнодушных к науке людей прошли маршем по центру Вашингтона в знак протеста против сокращения властями страны расходов на научные исследования. Активистам не помешали даже сильный дождь и холодный ветер.

Как передает корреспондент ТАСС, участники марша начали собираться у Монумента Вашингтона с раннего утра. Подсчитать их количество было весьма проблематично - люди занимали пространство не только у самого обелиска напротив южной лужайки Белого дома, но также стояли большими группами неподалеку, в том числе на улицах, примыкающих к Национальному моллу - центральной аллее города. В частности, из-за дождливой промозглой погоды очень кстати пришелся крытый мультимедийный центр, где желающие могли передохнуть, подзарядить свои телефоны, воспользоваться бесплатным доступом в интернет и посмотреть на экранах отрывки из будущего фильма о великом физике ХХ столетия Альберте Эйнштейне.

Какого-то одного единого лозунга на этой акции не было, ее участники подошли к этому вопросу творчески. Весьма часто на плакатах встречалась надписи "Наука, а не молчание" (обыгрывалось созвучие слов science и silence), "Океаны восстали, и мы тоже", "Наука, а не "твиты" и "Сделаем климат снова великим". Возрастной состав протестующих также был весьма обширен.

"Главная проблема - это сокращение финансирования", - сказал корреспонденту ТАСС один из научных сотрудников Университета Цинциннати (штат Огайо). Свое имя он называть не стал, сославшись на статус госслужащего. "Они (власти) сейчас перераспределяют расходы, и это может нанести ущерб науке. Не знаю, угрожает ли сам (президент США Дональд) Трамп науке, но все это может привести к остановке исследований", - полагает собеседник агентства.

Международный день Матери-Земли

Сама акция протеста была приурочена к Международному дню Матери-Земли и состояла из двух частей. Сначала у Монумента прошел митинг. Со сцены перед собравшимися выступали видные ученые, в основном, специалисты по климату. В частности, звучали призывы не прекращать изучение Мексиканского и Чесапикского заливов. Речи разбавлялись музыкальными номерами.

Затем люди, держа в руках плакаты и периодически скандируя лозунги в поддержку науки, выстроились на Конститьюшен-авеню. Колонна прошла до самого Капитолия, периодически останавливаясь. В целом, митинг и марш заняли приблизительно пять часов, серьезного усиления присутствия полиции не наблюдалось. Организовать такое масштабное действо помогли более 20 научных организаций и институтов.

Международный день Матери-Земли (англ. International Mother Earth Day) был провозглашен резолюцией 63/278 Генеральной Ассамблеи ООН от 22 апреля 2009 г. по инициативе Боливии. Соавторами резолюции выступили более 50 государств - членов ООН. Согласно документу, Мать-Земля "является общепринятым названием планеты Земля в ряде стран и регионов, что отражает взаимозависимость, существующую между человеком, другими живыми существами и планетой". Цели памятного дня - содействие сохранению существующего природного разнообразия и достижению гармонии между человечеством и природой, поддержка справедливого баланса между экономическими, социальными и экологическими потребностями, борьба с пренебрежительным отношением человека к природным ресурсам и экосистемам.

К моменту принятия резолюции аналогичные дни уже отмечались в разных странах мира. Так, в США в 1970 г. начали ежегодно проводить День Земли 22 апреля. Затем эта традиция была перенята другими государствами. В России День Земли отмечается с 1992 г.