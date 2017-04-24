Ученые реконструируют судно, совершившее первый торговый рейс с Енисея на Балтику

КРАСНОЯРСК, 24 апреля. /ТАСС/. Ученые Сибирского государственного аэрокосмического университета (СибГАУ) планируют к 2027 году реконструировать шхуну "Утренняя звезда", совершившую в 1877 году первый в истории торговый рейс из Енисейска в Санкт-Петербург. Об этом ТАСС сообщил доцент СибГАУ Александр Гончаров.

"Мы активно внедряем междисциплинарные подходы, такие как дистанционное зондирование земли, гидролокация, различные физические методы, помогающие установить историю производства и характеристики компонентов исторических судов. Эти исследования позволят в перспективе воссоздать подобное судно. В наших планах - реконструировать для проведения ряда исторических экспериментов первое русское судно - шхуну "Утренняя заря", прошедшее в 1877 году СМП (Северный морской путь) из Енисейска в Санкт-Петербург", - сказал Гончаров.

Он отметил, что сейчас идут архивные исследования, ученые ищут планы судна, технические характеристики, конструктивные особенности. Ученые рассчитывают к 2027 году - 150-летнему юбилею первого плавания шхуны - при поддержке Русского географического общества создать точную копию судна и повторить в порядке исторического эксперимента его маршрут на Балтику.

"Утренняя звезда" в 1877 году на средства купца Михаила Сидорова совершила первый коммерческий рейс с Енисея на Балтику по Северному морскому пути. Шхуна с экипажем из пяти человек за сто дней доставила в Санкт-Петербург различные товары из Сибири.