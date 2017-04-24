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Климатолог: Арктика является индикатором изменения климата

Наука
24 апреля, 9:58 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Михальченко
Потепление в Арктике стало причиной более теплых зим в Санкт-Петербурге, считают ученые
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Происходящие климатические изменения наиболее ярко выражены в Арктике, поэтому ее можно считать индикатором изменения климата. Об этом сказал в интервью корреспонденту ТАСС научный сотрудник Арктического и Антарктического НИИ Росгидромета профессор Генрих Алексеев.

"Кухней погоды" Арктику называли не столько на основании научных данных, сколько для стимулирования освоения Арктики. Но происходящие на планете изменения климата сильнее выражены в Арктике, поэтому ее уместнее назвать индикатором изменения климата", - сказал ученый, добавив, что на изменения климата сильнее влияют не высокие, а низкие широты, особенно океаны вблизи экватора.

Он уточнил, что источники климатических аномалий находятся в экваториальных областях Атлантического, Индийского и особенно Тихого океанов. "В так называемых теплых бассейнах концентрируются огромные массы перегретой воды, вызывающие погодные возмущения на всем земном шаре", - сказал он.

Арктика, по словам ученого, является самой чувствительной зоной планеты, где все происходящие климатические изменения выражены в несколько раз заметнее. "Этому способствует самое значительное на планете скопление морского льда в течение всего года", - отметил Алексеев.

Арктические вторжения

Проникновение теплого воздуха в Арктику приводит к выбросам холодных арктических воздушных масс в умеренные и низкие широты. "Подобные явления наблюдаются не только сейчас, их фиксировали и в 30-40 годы прошлого века, но сейчас "дыхание Арктики" стало заметно не только ученым, но и обычным людям на фоне гораздо большего контраста между мягкими зимами и периодическими резкими похолоданиями", - пояснил он.

Ученый отметил, что "арктические вторжения" более частыми не стали, но стали более контрастными по сравнению с основным погодным фоном, поэтому более заметными.

"На смену морозным зимам в Петербурге в последние годы пришли более мягкие, но с кратковременными резкими похолоданиями", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС советник директора Арктического и Антарктического НИИ Росгидромета Александр Данилов.

"Мы наблюдаем активный заброс теплого воздуха в Арктический регион из тропических и умеренных широт, именно с этим связано активное потепление в Арктике. А дальше происходит вот что: поступающий в Арктику теплый воздух вытесняет холодный, и он выносится из арктической зоны", - сказал собеседник агентства.

Именно этим, по его словам, объясняется новый характер петербургских зим: холодные зимы ушли в прошлое, они стали мягкими с периодами короткого резкого похолодания. "В Петербурге этот феномен виден ученым особенно отчетливо, также он выражен на Северо-Западе России, в меньшей степени на Урале и в Сибири, хотя и там такая тенденция заметна" - отметил Данилов.

В самой Арктике потепление вызвало сокращение площади морских льдов. В январе и феврале 2017 года по данным, приведенным Всемирной метеорологической организацией, площадь льда оказалась минимальной с начала в 1979 году спутниковых наблюдений, сократившись более чем на 2 млн кв км.

"Лето в 2016 году было рекордно теплым, и лед в российской Арктике, в частности в Карском море, стал образовываться на месяц позже обычного", - подтвердил эти данные Данилов.

Подтверждают выводы Всемирной метеорологической организации и данные ученых, работающих на ледовой базе "Мыс Баранова" (остров Большевик архипелага Северная Земля). "Лед в проливе Шокальского (пролив между островами архипелага Северная Земля) нестабилен, отмечаются ситуации, когда зимой западная часть пролива частично освобождается в той или иной степени ото льда, который выносится чаще в море Лаптевых. Зима запоздала почти на месяц, и лед в среднем тоньше на 20 сантиметров, чем он был в 4 предшествующих года наблюдений", - рассказал ТАСС Александр Ипатов, начальник экспедиции на ледовой базе, пояснив, что толщина льда в 20 сантиметров соответствует месячному нарастанию ледовой толщи.

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