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Алферов: проблемой науки в РФ является невостребованность результатов экономикой

Наука
24 апреля, 16:18 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Сердобольский
Нобелевский лауреат также убежден в том, что властным структурам никогда не нужно диктовать ученым, чем они должны заниматься
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Жорес Алферов

Жорес Алферов

© Максим Григорьев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Основная проблема российской науки - невостребованность результатов труда ученых экономикой. Такое мнение высказал  в интервью ТАСС нобелевский лауреат, председатель президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН Жорес Алферов.

"Основная проблема российской науки сегодня - даже не низкое финансирование, которое по-прежнему в три-пять раз меньше, чем было в советские времена. Главная проблема - это невостребованность наших результатов экономикой и обществом", - считает академик.

Говоря о нынешнем положении дел, Алферов привел в пример деятельность созданного им в Петербурге Академического университета, сочетающего научные исследования и подготовку специалистов начиная со школьного уровня. "Мы в нашем университете делаем хорошие работы. И в центре молекулярной эпитаксии мы лидируем в исследованиях", - отметил он. Но, по словам ученого, ситуация такова, что эти достижения некуда передавать.

Алферов убежден, что властным структурам "никогда не нужно диктовать ученым, чем они должны заниматься". "Государство должно закладывать в бюджет большие деньги на развитие науки. А особо поддерживать только тогда, когда совершенно очевидно, что это сыграет большую роль для развития промышленности. Если ты хочешь, чтобы страна была передовой, ты должен обязательно развивать научные исследования, они дадут новые технологии, которые дальше будут широко применяться, в том числе и в углеводородной энергетике", - подчеркнул Алферов.

Прогресс через соперничество

Говоря в целом о положении в мировой науке, ученый сказал, что "на протяжении многих лет мы (Россия) были единственными реальными соперниками Соединенных Штатов, и это соперничество обеспечивало прогресс всей мировой науке", а ныне это свелось к нулю. При этом Алферов сдержанно отозвался о "серьезных прорывах" в физике в масштабах всей мировой науки.

"Что-то новое постоянно рождается, хотя в целом в области физики твердого тела, физики полупроводников, электроники за последние 20-30 лет особо крупных событий не произошло, и не только у нас, но и в мире", - сказал академик.

По его мнению, "Штаты образца 1950-х - 70-х годов и нынешние - это разные страны. "Потому что в те годы, в том числе благодаря тому что существовал Советский Союз, в США наиболее привлекательной была научная работа, продвижение в компаниях новых технологий. Сегодня и там финансовые операции являются скорее наиболее привлекательными. Но тем не менее, конечно, они продолжают развивать исследования, и не без нашей помощи, потому что от нас туда уехало много хороших специалистов, и они продолжают уезжать", - добавил ученый.

Жорес Алферов - вице-президент РАН и многих иностранных академий, председатель президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН, депутат Государственный думы, почетный гражданин Санкт-Петербурга. 87-летний ученый - единственный из здравствующих российских лауреатов Нобелевской премии, которой он был удостоен в 2000 году за труд "Полупроводниковые гетероструктуры". Он основоположник научной школы "Физика полупроводниковых гетероструктур и их применение".

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Персоны
Алфёров, Жорес Иванович
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