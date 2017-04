В Белгороде открыли лабораторию по изучению изменений языка в условиях мультикультурализма

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Научно-исследовательская лаборатория языкового мониторинга создана в Белгородском государственном национальном исследовательском университете (БелГУ), сообщила пресс-служба БелГУ. Лаборатория будет изучать вариативность английского языка Великобритании в условиях влияния различных политических, социальных и экономических факторов. Одно из приоритетных направлений исследования - это вопросы влияния языков иммигрантов на английский язык.

По словам исследователей, актуальная ситуация в Великобритании, куда ежегодно приезжает множество мигрантов из разных стран, позволяет собрать достаточный объем данных. Адаптируясь к новым условиями, иммигранты не всегда стремятся ассимилироваться полностью: они сохраняют свою культуру, тем самым оказывая неизбежное влияние на принимающую культуру, в частности, на язык. Новая лаборатория в БелГУ будет заниматься изучением языковой ситуации Великобритании в условиях мультикультурализма.

"Наши приоритеты - это вопросы исследования неязыковых факторов, влияющих на изменения языка, вопросы в сфере межнациональных отношений и адаптации в инокультурной среде, а также в области самоидентификации и влияния этнокультурной и социополитической ситуации на языковую среду", - сказала руководитель новой лаборатории, профессор БелГУ Ирина Куприева.

В 2017 году ученые будут анализировать публикации в онлайн-СМИ и посты в социальных сетях. Они планируют систематизировать примеры языковых изменений в этих материалах и составить базу данных семантических сдвигов лексики на современном этапе развития английского языка в Великобритании.

Также ученые работают над программой углубленного исследования текстов виртуальной реальности. Она позволит обрабатывать большие текстовые массивы и фиксировать языковые изменения с учетом развития текущей социополитической ситуации в мире.

Лаборатория создана в рамках гранта президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых - докторов наук. Первые результаты ее работы будут доложены в виде пленарного доклада на конференции Russia TESOL (Teaching and Learning English Bridge Science and Innovation Across the World) 14-17 сентября 2017 года в Томском политехническом университете.