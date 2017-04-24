Китай приступил к реализации программы по выращиванию человеческих органов в космосе

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ПЕКИН, 24 апреля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Ученые Китайской академии наук (КАН) приступили к реализации амбициозной программы по выращиванию человеческих органов в условиях невесомости. Как сообщила газета China Daily, для этого первый космический грузовик КНР "Тяньчжоу-1" доставил на орбиту стволовые клетки, которые, как ожидается, станут строительным материалом для различных органов тела.
"Прежде в рамках экспериментов, проводимых на Земле в качестве симуляции микрогравитации, мы обнаружили, что стволовые клетки мышей (в условиях космоса) способны делиться. Мы также вычленили ключевой ген, ответственный за подобные трансформации, установив сигнальный путь (сигнальный белок, запускающий реакцию - прим. ТАСС) клеток, - рассказал журналистам сотрудник КАН Лэй Сяохуа, принимающий непосредственное участие в этом проекте. - Мы собираемся выращивать такие органы, как сердце, почки, печень и селезенка".
"Мы надеемся прийти к базовому пониманию того, каким образом микрогравитация воздействует на процесс размножения и деления клеток", - добавил его коллега Дуань Энькуй,
В настоящий момент эксперименты на "Тяньчжоу-1" проводятся в удаленном режиме при помощи компьютеров и автоматики, однако в будущем специалисты КНР собираются принимать непосредственное участие в проведении опытов на орбитальной станции.
Китай последовательно реализует программу строительства собственной орбитальной станции, которая должна быть введена в эксплуатацию к 2020 году. Миссия "Тяньчжоу-1" - часть программы по отработке соответствующих технологий. Космический грузовик покинул пределы Земли при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-7" ("Великий поход - 7"), позволяющей выводить на низкую околоземную орбиту аппараты весом до 13,5 тонн. Она была впервые запущена в июне прошлого года с космодрома Вэньчан (южная провинция Хайнань), ознаменовав начало нового этапа в развитии космонавтики КНР.