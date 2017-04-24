ФАНО получило дополнительные 9 млрд рублей на поддержку науки

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Федеральное агентство научных организаций России (ФАНО) в первом квартале этого года получило дополнительные 9 млрд рублей для финансирования подведомственных ему организаций и повышения зарплат ученым.

Об этом на заседании Научно-координационного совета при ФАНО сообщил глава агентства Михаил Котюков.

"Цифра будет около 9 млрд рублей. Это и есть тот дополнительный ресурс, который был передан нашей организации за первый квартал. Мы в ноябре-декабре говорили, что 73 (млрд рублей, заложенные в бюджете России на нужды ФАНО) - это цифра, с которой мы начинаем, 86 млрд рублей - это цифра, с которой мы заканчиваем прошлый год. Вот уже за первый квартал цифра фактически превратилась из 73 млрд рублей в 80 млрд рублей. До конца года будем добирать", - сказал Котюков.

Он добавил, что в настоящее время идет обсуждение поправок в бюджет, в связи с чем ФАНО подготовило заявки для увеличения финансирования.

"Они касаются и строительства объектов, и приобретения оборудования, и повышения зарплат, и еще ряда важнейших вопросов", - сказал Котюков.