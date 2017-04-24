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Вексельберг рассказал о планах построить планер, способный облететь Землю за пять суток

Наука
24 апреля, 19:01 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 24, апреля. /ТАСС
По словам бизнесмена, "все принципиальные технические решения уже достигнуты, мы сейчас приступили к реализации этого проекта"
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Российский бизнесмен и глава группы "Ренова" Виктор Вексельберг на заседании попечительского совета Русского географического общества рассказал президенту России Владимиру Путину о планах создать через два года летательный аппарат, который сможет на высоте в 16 км облететь Землю без остановок за 120 часов.

"В ближайшие два года перед нами стоит задача, и мы уверены, что мы с ней справимся. Построим летательный аппарат, который поднимется на высоту в 16 км, а также осуществит беспосадочный перелет вокруг земного шара за 120 часов", - рассказал Вексельберг.

Он подчеркнул, что таким образом будет установлен мировой рекорд в современной авиации по дальности, продолжительности и высоте полета.

Бизнесмен напомнил, что предыдущая попытка установить подобный рекорд была предпринята коллегами из США, однако полет занял 560 часов и потребовал 15 посадок летательного аппарата.

"Все принципиальные технические решения уже достигнуты, мы сейчас приступили к реализации этого проекта. Мы представим график, как видим реализацию этого проекта, и очень надеемся, что Русское географическое общество поддержит эту инициативу", - обратился Вексельберг к главе государства.

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Персоны
Путин, Владимир Владимирович Вексельберг, Виктор Феликсович
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Россия
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