Вексельберг рассказал о планах построить планер, способный облететь Землю за пять суток

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Российский бизнесмен и глава группы "Ренова" Виктор Вексельберг на заседании попечительского совета Русского географического общества рассказал президенту России Владимиру Путину о планах создать через два года летательный аппарат, который сможет на высоте в 16 км облететь Землю без остановок за 120 часов.
"В ближайшие два года перед нами стоит задача, и мы уверены, что мы с ней справимся. Построим летательный аппарат, который поднимется на высоту в 16 км, а также осуществит беспосадочный перелет вокруг земного шара за 120 часов", - рассказал Вексельберг.
Он подчеркнул, что таким образом будет установлен мировой рекорд в современной авиации по дальности, продолжительности и высоте полета.
Бизнесмен напомнил, что предыдущая попытка установить подобный рекорд была предпринята коллегами из США, однако полет занял 560 часов и потребовал 15 посадок летательного аппарата.
"Все принципиальные технические решения уже достигнуты, мы сейчас приступили к реализации этого проекта. Мы представим график, как видим реализацию этого проекта, и очень надеемся, что Русское географическое общество поддержит эту инициативу", - обратился Вексельберг к главе государства.