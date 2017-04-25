В региональном этапе стартап-тура "Сколково" в Астрахани примут участие более 350 человек

АСТРАХАНЬ, 25 апреля. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Региональный этап стартап-тура Open Innovations Startup Tour 2017 фонда "Сколково" открывается в Астрахани. В нем примут участие более 350 человек из городов Южного, Северо-Кавказского федеральных округов и Поволжья, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы технопарка Fabrika (на его площадке пройдет стартап-тур) Ирина Золотникова.

"Мы закрываем череду региональных этапов, наш город стал 14-м в этом списке. Зарегистрировано свыше 350 участников, не только из Астрахани, но и из других городов Южного, Северо-Кавказского федеральных округов, из Поволжья. Охват широкий, потому что на Юге мы единственный город, кто в этом году проводит этот этап", - заметила Золотникова.

По ее словам, астраханский этап будет проходить в течение двух дней. Кроме образовательной программы, участники стартап-тура представят экспертам свои проекты по трем направлениям - информационные и промышленные технологии, а также биомедицина. "Изначально на конкурс было подано 145 проектов, из них эксперты "Сколково" уже отобрали 30. Теперь они будут представлены на нашем региональном этапе, победители получат право поехать на большую конференцию в "Сколково" в июне и побороться за денежные призы", - добавила собеседница агентства.

Кроме того, участников мероприятия ждет насыщенная образовательная программа, а также менторская сессия, в ходе которой стартапы смогут создать подходящую бизнес-модель и получить советы по привлечению инвестиций. Золотникова также добавила, что в Астрахань приедет большая группа экспертов, в том числе генеральный директор Технопарка "Сколково" Ренат Батыров и известный бизнесмен Пекка Вильякайнен.

Главной целью Open Innovations Startup Tour, который "Сколково" проводит в разных регионах России уже пятый год, является формирование и развитие технологического предпринимательства. В Астрахани региональный этап проходит в третий раз. Астраханский технопарк Fabrika - первый частный технопарк в России.