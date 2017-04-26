В Новосибирске создают "видящего" робота, который сам находит место для подзарядки

НОВОСИБИРСК, 26 апреля. /ТАСС/. Специалисты Высшего колледжа информатики Новосибирского госуниверситета (ВКИ НГУ) запустили проект по созданию автономной мобильной робототехнической платформы с элементами искусственного интеллекта - робота, который будет самостоятельно ориентироваться в пространстве; его прототип планируется сделать к осени 2017 года.

Как сообщил ТАСС директор ВКИ НГУ Алексей Окунев, новизна технологии заключается в использовании машинного зрения - существующие сейчас роботы ориентируются благодаря радиосигналу.

"Задача ориентации в пространстве решена в роботах- пылесосах встроенными радиомаяками - они ищут станцию по радиосигналу. Последние модели оснащены примитивной системой распознавания изображений, но мы решили пойти дальше: робот должен обладать полноценным зрением, распознавать сложные образы на уровне человека. Такое продвинутое распознавание изображений опирается на нейросети и алгоритмы глубинного обучения. Пока что эта технология не стала массовой для роботов", - сказал Окунев.

По словам директора ВКИ, на обучение робота потребуются десятки тысяч снимков помещений. "Зато он будет отличать дверь от окна, и оба этих предмета от объявления на стене. И, конечно, безошибочно определять розетку и подзаряжаться", - отметил Алексей Окунев.

Как сообщила пресс-служба НГУ, конструкция робота помимо системы распознавания образов включает в себя ультразвуковые датчики, датчики угла поворота, гирокомпас и магнитный компас. Прототип планируется сделать к осени 2017 года.

Технология автономной платформы с элементами искусственного интеллекта в перспективе будет востребована для автоматизации сферы обслуживания. "Такой робот сможет работать мобильным гидом, приносить кофе, выполнять операции на складах и убирать помещения", - отметили в пресс-службе.