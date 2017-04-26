Ученые РФ и Канады получили международный грант на изучение древнего оленеводства

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Ученые России и Канады получили международный грант на изучение домашнего оленеводства с древних времен до наших дней в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщили в Научном центре изучения Арктики.

"Сотрудники Научного центра изучения Арктики вместе с антропологами Университета Альберта (г. Эдмонтон, Канада) Робертом Лозеем и Татьяной Номоконовой по материалам памятников археологии восстановят историю развития домашнего оленеводства в арктическом регионе с древних времен до наших дней. Исследования поддержаны Фондом антропологических исследований Веннера-Грена", - сказали там.

В рамках гранта канадские и ямальские ученые проведут комплексные исследования костяных частей оленьей упряжи, обнаруженных на археологических комплексах разных эпох. "Фрагменты были найдены на памятниках Усть-Полуй (I в. до н.э. - I в. н.э.) и Ярте-VI (рубеж XI-XII веков) в Ямальском районе. По материалам археологических находок канадец Роберт Лозей изготовил копии древних и средневековых пластин упряжи, чтобы сравнить их с современными аналогами и попытаться использовать на оленях", - уточнили в центре.

"Данная работа представляет большой интерес с археологической и антропологической точек зрения, так как принесет новые знания о становлении крупностадного оленеводства на Ямале и на севере Сибири в целом", - добавили там.

Сотрудничество археологов Научного центра изучения Арктики и антропологов Университета Альберта началось в 2015 году с визита Роберта Лозея и Татьяны Номоконовой в Салехард. В рамках проекта по становлению северного собаководства ученые также изучают костные останки собак на археологических памятниках Ямало-Ненецкого автономного округа.