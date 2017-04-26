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Мощность новосибирского суперкомпьютерного центра выросла после модернизации на 70%

Наука
26 апреля, 16:06 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 26, апреля. /ТАСС
Увеличение мощности позволит решать такие задачи, как, например, прогнозирование паводков и наводнений
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НОВОСИБИРСК, 26 апреля. /ТАСС/. Сибирский суперкомпьютерный центр СО РАН установил новый вычислительный кластер, благодаря чему его пиковая производительность выросла на 70% - до 197 терафлопс (197 трлн операций в секунду - прим. ТАСС). Как сообщил на открытии обновленного центра директор Института вычислительной математики и математической геофизики (ИВМиМГ) СО РАН Сергей Кабанихин, новые мощности позволят проводить вычисления для решения экологических проблем и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"Мы решаем здесь задачи, связанные с моделированием космических процессов, дизайном лекарственных препаратов, разработкой катализаторов, синтезом нанокомпозитов. Увеличение мощности позволит работать над новыми проблемами - например, прогнозировать развитие паводка и наводнений. Также мы анализируем уровень загрязненности городского воздуха", - сказал Кабанихин.

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Модернизация суперкомпьютера обошлась в 60 млн рублей. Деньги выделило Федеральное агентство научных организаций в 2016 году. Новосибирский центр работает совместно с Межведомственным суперкомпьютерным центром РАН в Москве. Их суммарная пиковая производительность после модернизации составляет более 1 петафлопс. В новосибирском центре установлено оборудование, произведенное российской компанией "РСК", которое, отмечают ученые, по ряду параметров превосходит многие зарубежные аналоги.

Сибирский суперкомпьютерный центр СО РАН был создан в 2001 году. Среди 192 пользователя центра - 24 академических института и шесть университетов, в том числе Институт катализа СО РАН и Институт цитологии и генетики СО РАН. Как сообщалось ранее, с помощью новосибирского суперкомпьютера была создана модель цунами и найден способ для определения его источника, а также разрабатывается дизайн лекарственного препарата от пока что неизлечимой болезни - бокового амиотрофического синдрома.

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