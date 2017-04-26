Девять инновационных проектов отобраны на стартап-туре "Сколкова" в Астрахани

АСТРАХАНЬ, 26 апреля. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Эксперты регионального этапа стартап-тура Open Innovations Startup Tour 2017 ("Открытые инновации") фонда "Сколково", завершившегося в среду в Астрахани, отобрали девять лучших проектов молодых ученых и предпринимателей. Об этом ТАСС в среду сообщила руководитель пресс-службы астраханского технопарка Fabrika (на его площадке пройдет стартап-тур) Ирина Золотникова.

"Отобраны девять проектов по трем направлениям: биомедицина, IT-технологии, индустриальный трек. Победители смогут без предварительного отбора пройти в полуфинал конкурса самой крупной стартап-конференции для технологических предпринимателей в России и странах СНГ - Startup Village и получить возможность выиграть 1 000 000 рублей", - уточнила Золотникова.

Она отметила, что на астраханской площадке стартап-тура было презентовано 30 проектов. Так, первое место в биомедицинском треке занял проект по созданию органических кормов для аквакультуры, в индустриальном треке - проект морской автономной роботизированной платформы, в IT-треке - проект автотранспортной диагностической системы "OraCar".

"Система диагностики для автомобилей "OraCar" позволяет автовладельцу проходить сервисное обслуживание, компьютерную диагностику, не приезжая в офис. Плюс эта система позволяет обеспечить безаварийное вождение, то есть она сообщает о том, что происходит с автомобилем в момент времени, когда вы на нем едете", - рассказал о своем проекте победитель IT-трека Андрей Смирнов.

Главной целью Open Innovations Startup Tour, который "Сколково" проводит в разных регионах России уже пятый год, является формирование и развитие технологического предпринимательства. Ранее сообщалось, что на астраханский заключительный в этом году этап стартап-тура зарегистрировались свыше 350 участников из городов Южного, Северо-Кавказского федеральных округов и Поволжья. В рамках мероприятия прошли также лекции и мастер-классы от бизнес-экспертов. В Астрахани региональный этап проходит в третий раз. Астраханский технопарк Fabrika - первый частный технопарк в России.