Умер литературовед Федор Капица

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Литературовед, фольклорист, писатель и переводчик Федор Капица, сын физика и популяризатора науки Сергея Капицы, скончался в Москве на 67-м году жизни, место похорон ученого пока неизвестно, сообщила ТАСС помощник президента Российской академии наук Светлана Попова.
"Федор Сергеевич скончался, да", - сказала Попова.
Федор Капица родился в Москве 17 августа 1950 года. В 1975 году окончил филологический факультет МГПИ имени В.И. Ленина (МПГУ), а затем аспирантуру Института мировой литературы имени А.М. Горького, где работал с 1982 года, сначала в отделе фольклора, а с 2004 года - ведущим научным сотрудником отдела средневековых славянских литератур.
Капица - автор более 120 научных работ по древнерусской литературе, русскому фольклору и этнографии, славянскому язычеству и народному православию, истории колдовства и детской литературе.
Главный научный сотрудник отдела средневековых славянских литератур ИМЛИ РАН Анатолий Демин, много лет проработавший вместе с Капицей, рассказал ТАСС, что тот очень гордился своим происхождением из научной династии и "свою фамилию не уронил".
"Он готовил докторскую диссертацию, но видите, что произошло. Он был специалистом и по фольклору, и по древнерусской литературе, и по переводам с английского разных гуманитарных изданий, потому что он владел английским в совершенстве. Очень много печатался, чрезвычайно много, был очень активный, подвижный человек", - сказал Демин.
"(Федор Капица) был настоящим гуманитарием… для нас это потеря, он был специалистом широкого профиля и очень интересовался этими отраслями науки", - добавил собеседник агентства.