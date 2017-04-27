Ученые из Новосибирска создали детекторы для крупнейшей в мире гамма-обсерватории TAIGA

НОВОСИБИРСК, 27 апреля. /ТАСС/. Ученые из Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН и Новосибирского госуниверситета (НГУ) разработали для одной из самых крупных в мире гамма-обсерватории TAIGA в Прибайкалье уникальные детекторы с использованием отечественных элементов. Об этом сообщили в пресс-службе ИЯФ СО РАН.

Оборудование поможет зарегистрировать гамма-кванты - высокоэнергетические частицы, источником которых считается туманность, расположенная в 6,5 тыс. световых лет от Земли. "Детекторы помогут зарегистрировать частицы в недоступном ранее диапазоне энергии - от 100 ТэВ (тераэлектронвольт) и выше, для сравнения - максимальная энергия сталкивающихся протонов на Большом адронном коллайдере - 7 ТэВ. Источником таких частиц считается Крабовидная туманность, которая находится в 6,5 тыс. световых лет от Земли. В будущем оборудование ИЯФ СО РАН и НГУ позволит найти новые источники, а также проверить гипотезы происхождения частиц с высокой энергией", - говорится в сообщении.

Для эффективной регистрации гамма-квантов на площади 1 кв. километр размещается примерно 1-2 тыс. детекторов, в связи с чем цена одного детектора должна быть доступной. Сибирским ученым удалось разработать технологию, в которой могут использоваться элементы отечественного производства. "Стоимость такого детектора составляет примерно 1 тыс. долларов за кв. метр, тогда как цена зарубежных аналогов достигает $20 тыс. за ту же площадь", - отмечается в сообщении.

Гамма-обсерватория TAIGA - комплекс установок мирового уровня для исследования астрофизических процессов сверхвысоких энергий. Располагается в 50 километрах от Байкала в Тункинской долине. Обсерватория регистрирует все компоненты широких атмосферных ливней, развивающихся в результате взаимодействия космического излучения сверхвысоких энергий с атмосферой. В проекте участвуют более десяти организаций из Италии, Германии, Румынии, России, в том числе Объединенный институт ядерных исследований (Дубна).