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Ученые впервые изучили вечную мерзлоту на полуострове Гыдан на глубине 100 метров

Наука
27 апреля, 16:28 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 27, апреля. /ТАСС

Полученные данные помогут минимизировать риски при строительстве эксплуатационных скважин на вечномерзлых грунтах в Арктике

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Ученые Института криосферы Земли Сибирского отделения РАН впервые провели комплексное малоглубинное исследование вечной мерзлоты на глубине 100 метров на Гыданском полуострове на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом сообщила пресс-служба компании "Мессояханефтегаз", на участках которой проходила научная экспедиция.

"Восточно-Мессояхское месторождение стало полигоном для научных исследований вечной мерзлоты Гыданского полуострова. Экспедиция ученых Института криосферы Земли Сибирского отделения РАН провела комплексные малоглубинные сейсмические и радарные изыскания на естественных и техногенных участках месторождения. Настоящим подарком для экспедиции стала возможность исследования открытого ствола параметрической мерзлотной скважины глубиной 100 метров", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, полученная в ходе экспедиции информация позволит уточнить строение разреза вечной мерзлоты на территории Гыданского полуострова, минимизировать риски при строительстве эксплуатационных скважин на вечномерзлых грунтах в Арктике.

"В отличие от полуострова Ямал, где разрез вечномерзлых грунтов хорошо изучен, территория Гыдана до сих пор остается белым пятном для криологов. Поэтому Восточно-Мессояхское месторождение стало уникальной площадкой для малоглубинных сейсмических исследований. Широкомасштабное развитие Арктики, связанное в основном с разработкой месторождений углеводородов, предполагает тесное взаимодействие промышленного производства с наукой", - цитирует пресс-служба директора Института криосферы Земли Марата Садуртдинова.

Первые результаты мессояхской экспедиции станут известны уже летом нынешнего года. Исследования производились на участках самого северного нефтяного материкового промысла России, который принадлежит компании "Мессояханефтегаз" (совместное предприятие "Газпром нефти" и "Роснефти").

В 2016 году на Ямале наблюдалась необычайно теплая для Крайнего Севера погода, температура воздуха достигала 35 градусов. По словам ученых, аномальная жара привела к тому, что глубина сезонного протаивания вечной мерзлоты оказалась на 10 см больше, чем в прошлом, это привело к образованию оврагов, появлению новых озер и к изменению тундрового ландшафта в целом.

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