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Стивен Хокинг назвал искусственный интеллект "возможным убийцей человеческой цивилизации"

Наука
27 апреля, 16:39 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Николай Селищев

По словам ученого, новейшие технологии могут привести к деградации человека, сделать его беспомощным перед лицом природы

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Стивен Хокинг, Пекин, 27 апреля

Стивен Хокинг, Пекин, 27 апреля

© EPA/WU HONG

ПЕКИН, 27 апреля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Искусственный интеллект в будущем может стать причиной гибели человеческой цивилизации. Об этом в четверг заявил известный британский ученый Стивен Хокинг в ходе видеоконференции в китайской столице, состоявшейся в рамках Глобальной конференции мобильного интернета.

"Развитие искусственного интеллекта может стать как наиболее позитивным, так и самым страшным фактором для человечества. Мы должны осознавать опасность, которую он собой представляет", - подчеркнул он.

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По словам Хокинга, новейшие технологии могут привести к деградации человека, сделать его совершенно беспомощным перед лицом природы. Он добавил, что в условиях естественной эволюции и борьбы за выживание это означает верную гибель.

В то же время ученый отметил, что при умелом подходе искусственный интеллект способен решить большинство проблем, которые существуют в мире. "Впрочем, я считаю, что это вовсе не обязательно произойдет", - резюмировал Хокинг.

Глобальная конференция мобильного интернета будет проходить в китайской столице с 27 апреля по 1 мая. В ней примет участие более 500 представителей руководства крупных компаний со всего мира, в том числе китайских Alibaba ("Алибаба"), Baidu ("Байду"), Huawei ("Хуавэй"), Tencent ("Тенсент"). Ожидается, что мероприятие привлечет внимание 100 тысяч посетителей.

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