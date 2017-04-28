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Археологи перевезут древнегреческий склеп с места раскопок в Керченский музей-заповедник

Наука
28 апреля, 11:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Чтобы перевезти склеп, ученые маркируют его камни, разбирают их по ярусам и перевозят по группам

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Ученые из Института археологии РАН собираются перевезти в Керченский музей- заповедник склеп, построенный во времена Александра Македонского, с места раскопок рядом с трассой моста через Керченский пролив. Об этом сообщает пресс-служба института.

"Поскольку курган (при раскопках которого был найден склеп - прим. ТАСС) оказался на трассе подъездных путей Крымского моста, было принято решение перенести склеп в другое место. В настоящее время ученые закончили тщательное обследование и измерение склепа. Затем постройку, сооруженную из известняковых плит, аккуратно разберут и вновь соберут на новом месте - на территории Керченского музея-заповедника", - говорится в сообщении.

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Чтобы перевезти склеп, ученые маркируют его камни, разбирают их по ярусам и перевозят по группам. А в Керченском музее-заповеднике они будут собирать его в обратном порядке в заранее подготовленном котловане на фундаменте с дренажем. Склеп будет оборудован навесом и его смогут осматривать посетители.

Курган, в котором археологи обнаружили склеп, был построен во второй половине 4 века до н. э., во времена процветания на Керченском полуострове Боспорского царства.

"Наш" склеп относится примерно к той же эпохе, он не такой большой - лишь 10 метров в длину, и скорее всего здесь был погребен знатный человек. В древности склеп был перекрыт курганной насыпью, в которой, в свою очередь, были впущены еще шесть погребений разных эпох", - цитирует пресс-служба руководителя раскопок, научного сотрудника отдела скифо-сарматской археологии ИА РАН Ирину Рукавишникову.

На ступенях, ведущих к входу в камеру склепа, или дромосе, археологи нашли детское погребение 1 века н. э., в котором обнаружили раздавленный фигурный сосуд, стеклянный флакон, бронзовые бубенчики и пастовые бусины, а также фрагменты костяной коробочки - пиксиды. Рядом с этим погребением была найдена урна с прахом кремированного человека. В склепе были найдены бронзовые и железные гвозди, фрагменты чернолаковой парадной посуды, а также обломки амфоры второй половины 1 века до н. э., однорожковый светильник, красноглиняная урна и две фаянсовые подвески в виде скарабея и беса.

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