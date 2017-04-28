Ученые обнаружили увеличение площади озер на Заполярном месторождении Ямала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Исследователь Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Михаил Московченко обнаружил увеличение площади озер на Заполярном месторождении, которое расположено на северо-востоке Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом сообщили в университете.

"Михаил Московченко озвучил результаты анализов динамики ландшафтов Заполярного месторождения, расположенного в лесотундровой зоне Западной Сибири. Работа велась путем дешифрирования космических снимков. Ее результаты выявили, что с 1973 по 2016 годы площадь озер увеличилась: если в 1973 года озера занимали 2,5% территории участка, то в 2016 - 3,5%", - сказали там.

По словам исследователя, связь между температурой воздуха и динамикой озер не прослеживается. "По словам эксперта, площадь водной поверхности увеличивается значительно на участке, расположенном в долине реки Большая Хаяха. Причем появление новых крупных озер совпадает с периодами строительства кустов скважин и прокладки автодорог. Новые буровые площадки и озера около них появляются на снимках 1998 и 2007 годов, появление их связано с затоплением песчаных карьеров, расположенных вблизи реки", - добавили там.

Заполярное газоконденсатное месторождение расположено на северо-востоке Ямало-Ненецкого автономного округа в Тазовском районе, является одним из крупнейших по объему запасов и самым мощным по добыче газа в России. Освоение месторождения, по объему запасов относящегося к категории уникальных, ведется с 2001 года. В 2013 году месторождение было выведено на полную проектную мощность в 130 млрд куб. м газа в год, что сделало его самым мощным месторождением в России.