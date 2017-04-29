В РФ создадут летающую лабораторию для отработки силовой установки электрического самолета

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Национальный исследовательский центр "Институт имени Н. Е. Жуковского" планирует создать летающую лабораторию, на которой будет отработана силовая установка перспективного электрического самолета. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор центра Андрей Дутов.

"Институт имени Жуковского и входящие в него институты намерены развернуть работы по созданию летающей лаборатории для отработки силовой установки будущего электрического самолета", - сказал Дутов.

Он отметил, что центр намерен привлечь к этой работе российские институты из других отраслей науки и промышленности.

По словам Дутова, научно-исследовательские работы должны быть направлены на создание образцов, которые будут принципиально лучше предшественников, а в авиации такое преимущество должно составлять 10-15%. "Но с использованием имеющихся технологий получить эти цифры практически невозможно. Все ждут новой технологической революции в 2025-2030 годы, и готовиться к ней необходимо уже сегодня", - сказал он в ходе научно-практической конференции "Управление созданием научно-технического задела в жизненном цикле высокотехнологичной продукции - 2017", которая прошла в Москве.

При этом, отметил гендиректор, задачи, которые будут решаться в интересах авиастроения, актуальны и для других отраслей. "Мы должны сделать "дорожную карту", с помощью которой решим эти проблемы и для железнодорожного транспорта, и для судостроения, и других отраслей, для которых эти технологии интересны", - сказал Дутов.

Электрический самолет - это воздушное судно с единой централизованной системой электроснабжения, в котором гидравлические и пневматические элементы полностью заменены электрическими аналогами. Внедрение таких технологий позволит существенно снизить вес бортового оборудования самолета, значительно повысить его топливную экономичность, улучшить летно-технические и экологические характеристики.