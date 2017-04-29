В России испытывается новый кровезаменитель для солдат

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Минобороны РФ испытывает для Вооруженных сил новый отечественный заменитель крови, переносящий кислорода больше, чем аналоги. Его финальные испытания пройдут в июне, сообщил заместитель начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны РФ генерал-майор Роман Кордюков.

"В настоящее время завершен первый этап клинических испытаний. В ближайшее время, в июне 2017 года, мы планируем перейти к окончательному этапу", - сказал он в эфире "Эха Москвы".

Генерал уточнил, что новый кровезаменитель "обладает выдающимися характеристиками, среди них - независимость от группы крови и резус фактора человека, безопасность в отношении передачи опасных инфекций, а также способность значительно большее количество кислорода переносить, чем существующие аналоги".

"Данный кровезаменитель значительно повышает вопросы транспортирования, что очень актуально при необходимости оказания помощи человеку, находящемуся на значительном удалении", - добавил Кордюков.