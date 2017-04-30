Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ученые обнаружили в яде морских улиток лекарства от болезни Альцгеймера

Наука
30 апреля, 16:54 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгения Кармалито

Исследователи также полагают, что выделенные из яда брюхоногих моллюсков-конусов конопептиды позволят эффективно бороться с диабетом, рассеянным склерозом, эпилепсией и болезнью Паркинсона

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 апреля. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Тяжелейшие недуги людей - от диабета до онкологических заболеваний - позволяют излечить пептиды, выделенные учеными из яда морских брюхоногих моллюсков-конусов.

Об этом свидетельствуют результаты исследования нескольких видов семейства Conus, обитающих у побережья Андаманских и Никобарских островов, опубликованные индийскими учеными в Toxicon (междисциплинарный журнал по токсинам, полученным из животных, растений и микроорганизмов).

Специалисты Национального института океанических технологий (NIOT, Порт-Блэр) и Индийского научного института (IISc, Бангалор) собрали образцы четырех местных видов конусов Conus coronatus, C. leopardus, C. lividus и C. zonatus (коронованный, леопардовый, сизый и зонный) и выделили 12 коротких пептидов из яда, который эти морские улитки используют для охоты на мелких рыб.

"Новые обнаруженные нами соединения оказались превосходными фармакологическими индикаторами, которые могут стать ценнейшими лекарствами, - отметил ведущий автор исследования доктор Бенджамин Франклин. - Кроме того, столь короткую последовательность аминокислот легко повторить при синтезе в промышленных условиях, что позволяет поставить их производство на поток и не зависеть от природного сырья, извлекаемого из моллюсков".

Исследования яда конусов были начаты еще в 60-х годах прошлого века, на основе конопептидов (белков, полученных из этих брюхоногих) уже освоено производство некоторых лекарств, например, обезболивающих, более сильных, чем морфий, и при этом не вызывающих привыкания. Однако впервые в ходе этой работы удалось обнаружить в составе ядовитого секрета первый ультракороткий пептид - протромбин, отвечающий за свертывание крови, состоящий всего из шести аминокислот.

По мнению соавтора работы, доктора Рахула Раджеша из IISc, найденные конопептиды можно будет использовать против болезни Альцгеймера, Паркинсона и эпилепсии, при лечении диабета, рассеянного склероза и болезней сердечно-сосудистой системы, они также помогут нормализовать свертываемость крови, которая нарушается при различных болезнях, и повысить выживаемость пациентов, получивших серьезные травмы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Индия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
6
Американские ученые провели акции протеста сразу в нескольких городах США
12
Марши в защиту науки прошли в сотнях городов мира
Египетский министр по вопросам древностей Халед Энни (второй слева)
9
В Египте извлекли из земли обнаруженную в Каире статую Рамзеса II
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина возвела новую дамбу для блокирования подачи воды в Крым
2
Владимир Кличко не сумел вернуть два титула чемпиона мира, проиграв британцу Джошуа
3
Швейцарский альпинист Уэли Стек погиб во время подъема на Эверест
4
Начало матча ЦСКА - "Спартак" перенесено на 15 минут из-за трансляции "Формулы-1"
5
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
6
Депутат Рады: украинские ракетчики увольняются с "Южмаша" и уезжают в РФ
7
Джошуа назвал Владимира Кличко примером для подражания
Темы дня
Загрузка...
Реклама