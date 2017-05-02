Ученые США снарядили новую экспедицию для изучения глубоководных районов Тихого океана

ВАШИНГТОН, 2 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. США приступили к проведению заключительной части своей новой научной экспедиции, направленной на изучение малоисследованных глубоководных районов центральной части Тихого океана. Об этом сообщило Национальное управление США по исследованию океанов и атмосферы (NOAA).

Две составляющие экспедиции

Изыскания начались в районе Американского Самоа, а завершатся они на Гавайях. Ключевым организатором экспедиции является правительство США, точнее NOAA. Она снаряжена на океанографическом судне Okeanos Explorer с участием ряда американских негосударственных научных центров. Предполагается, что экспедиция закончится 19 мая. Она проводится в рамках крупного океанографического проекта, к реализации которого NOAA приступило в 2015 году. В 2015-2016 годах состоялись походы к Гавайским островам и Марианской впадине. Проект нацелен на исследование глубоководных районов центральной и западной частей Тихого океана.

Международное участие

Как рассказала в феврале корреспонденту ТАСС сотрудник пресс-службы NOAA Моника Аллен, исследования идут при заочном участии специалистов из других стран, включая Россию. Согласно изложенным Аллен сведениям, "активным участником" этого проекта с самого его начала является член ученого совета Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН Тина Молодцова. Кроме того, "у нас было несколько других зарубежных участников - из Канады, Колумбии и Японии", уточнила представитель NOAA.

Запланированные работы предусматривают прежде всего многократные погружения (на глубины от 250 м до 6 тыс. м) двух необитаемых подводных аппаратов - Deep Discoverer и Seirios, оснащенных видеокамерами высокого разрешения и, в случае с первым робототехническим устройством, "рукой"-манипулятором, при помощи которой собираются различные образцы, к примеру, донных скальных пород. При этом NOAA транслирует в интернете в режиме реального времени видеосигнал, передаваемый камерами этих спускаемых аппаратов. Смотреть данную видеотрансляцию с комментариями и пояснениями специалистов, которую с борта судна Okeanos Explorer передают через спутник, могут все желающие. Другой крупной частью исследования является картографическая съемка морского дна экипажем судна Okeanos Explorer, которое представляет собой переоборудованный корабль ВМС США.

Предполагается, что в ходе заключительной части экспедиции специалисты с Okeanos Explorer составят карту почти 3,9 тыс. км морского дна и осуществят погружения в 15 районах Тихого океана.

Как ранее отмечало NOAA, экспедиция поможет экспертам, в частности, составить более точные и полные представления о "геологической истории и обитателях пучин" центральной части Тихого океана, "связи между глубоководными и мелководными экосистемами", "потенциальными геологическими угрозами вроде подводных оползней". Кроме того, предполагается, что собранная в ходе изысканий информация позволит усовершенствовать методы охраны окружающей среды в районе Американского Самоа, морские пространства близ которого объявлены в США заповедными, а также регулирования там рыбного промысла.

Замыслы на будущее

Аллен также сообщила, что в сентябре на судне Okeanos Explorer состоится и ряд других экспедиций. По словам представителя NOAA, планируется, к примеру, осуществлять погружения необитаемого подводного аппарата с этого судна в водах Республики Кирибати, у Островов Кука и Токелау (владение Новой Зеландии).