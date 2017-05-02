Реконструированная ладья финикийцев направится в сентябре из Гибралтара к берегам Америки

БЕЙРУТ, 2 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Отставной британский капитан Филип Биле отправится в плавание к берегам Америки на ладье, построенной по чертежам древних финикийцев. Как пишет газета "Орьян-жур", экспедиция стартует из Гибралтара в сентябре, и команда из восьми человек рассчитывает достичь Соединенных Штатов примерно через два месяца.

Инициативу Биле и его спутников доказать достоверность исторической гипотезы о том, что древние мореходы высадились в Новом Свете за 1200 лет до нашей эры, поддерживает министерство туризма Ливана. Председатель Международной ассоциации по сохранению памятников Тира Маха Халиль-Шаляби сообщила, что идея организовать морской поход на финикийской ладье возникла давно, но приблизиться к ее реализации удалось только сейчас. Спонсором экспедиции, по ее словам, выступила меценат Эстер Куперсмит - посол доброй воли ЮНЕСКО.

"Обнаруженные следы финикийской цивилизации на Канарских и Азорских островах, а также позднее в Бразилии и Перу не оставляют сомнений, что древние мореплаватели бороздили Атлантический океан и открыли Америку раньше, чем это сделал Христофор Колумб", - отметила Халиль-Шаляби. Она напомнила, что реконструированная финикийская ладья (длиной 20 метров и весом 50 тонн) в 2008 году уже совершила путешествие к берегам Африки.

Исследования финикийского наследия активизировались после открытий ливанского генетика Пьера Заллуа, который обнаружил в крови жителей Восточного и Западного Средиземноморья одну и ту же хромосому, условно названную им "Джей-2". Пройти обследование за последние годы согласилась тысяча человек из практически всех государств региона. Однако сильнее других финикийская составляющая ДНК (не менее 20-30 %) проявилась у современных ливанцев, сирийцев и палестинцев - на востоке, и у мальтийцев, испанцев и тунисцев - на западе средиземноморского бассейна. "В этих уголках существовали большие колонии финикийцев, которые были хозяевами Средиземноморья до эллинов и римлян", - пояснил ученый. По его прикидкам, "Джей-2" с некоторыми мутациями передается из поколения в поколение на протяжении 12 тысяч лет.

Результаты масштабного геногеографического проекта выпускника Гарвардского университета были опубликованы в American Journal of Human Genetics и свидетельствуют о том, что каждый 17-й житель Средиземноморья является потомком финикийцев.

Биле известен своими исследовательскими работами и древними мореплавателями. "Это были величайшие навигаторы, которые обладали колоссальными знаниями в астрономии и прекрасно ориентировались в морских течениях, - говорит он. - Кроме того, финикийцы первыми стали использовать гвозди в корабельном деле".

Выбор Гибралтара как отправной точки для плавания через океан не случаен. Здесь находятся так называемые Геркулесовы столбы (столпы). В античный период так называли утесы, обрамляющие вход в Гибралтарский залив. В переносном значении - это край света, предел мира. Однако, по свидетельству историка Страбона, до установления господства эллинов и римлян это место называли иначе - столпы Мелькарта, по имени финикийского бога, которому они поклонялись, отправляясь в опасное путешествие. Греки отождествляли Мелькарта с Гераклом (лат. Геркулесом) - покровителем мореплавания и торговли. Развалины его храма находятся в окрестностях современного Кадиса на юго-западе Испании, который был основан финикийцами в 1100 году до н.э.

По признанию Халиль-Шаляби, успех проекта очень важен для ливанцев, которые рассчитывают привлечь внимание к культурным памятникам своей страны и ее богатому археологическому наследию. "Мы надеемся, что экспедиция вызовет повышенный интерес к Ливану и готовим туристические программы по всем направлениям", - указала она.