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Ученые степени в РФ смогут присуждать по совокупности научных статей

Наука
2 мая, 12:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, мая. /ТАСС

Публикации в авторитетных изданиях или патент подтверждают, что полученный результат действительно интересен и, возможно, промышленно применим, отметили в Минобрнауки

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Законопроект о научной и инновационной деятельности, который в конце апреля обсудил экспертный совет при комитете по науке Госдумы, предполагает, в частности, возможность присуждения ученой степени по совокупности опубликованных работ, сообщил ТАСС директор департамента науки и технологий Министерства образования и науки РФ Сергей Матвеев.

По его словам, первое экспертное обсуждение законопроекта "О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Российской Федерации", который должен прийти на смену принятому более 20 лет назад закону "О науке и государственной научно-технической политике", состоялось 26 апреля на закрытом заседании Экспертного совета при комитете по образованию и науке Госдумы.

"Упрощение порядка присуждения степеней - тоже одна из предлагаемых новелл (дополнение к своду законов - прим. ТАСС) законопроекта. Активный и результативный исследователь, который действительно работает, получает научные результаты, публикует их или получает патенты, формирует научный коллектив - таких людей просто необходимо "разгрузить" от лишних формальностей, упростить процедуру публичного признания их квалификации. Поэтому предложено достаточно простое решение - по совокупности работ", - сказал Матвеев.

"Любая публикация в достойных журналах или патент подтверждает, что полученный результат действительно нов, интересен, возможно, промышленно применим. Если таких результатов достаточно - зачем излишне усложнять процедуру формальными требованиями? Вхождение в "большую" науку не должно быть простым, но оно и не должно превращаться в "бег с препятствиями", - добавил представитель Минобрнауки.

Помимо расширения порядка присуждения степеней, в законопроекте, по словам Матвеева, "достаточно много новелл, системных решений для эффективного взаимодействия науки, бизнеса, государства". По итогам обсуждения на экспертном совете предложения министерства были высоко оценены, отметил собеседник агентства.

"Законопроект сложен, как, впрочем, и сама научно-технологическая система. Но и профессора РАН, и представители крупного бизнеса, и представители органов власти, институтов развития, представители инновационное развитых регионов - все увидели те нормы, которыми они смогут пользоваться и строить свою работу", - сказал Матвеев.

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