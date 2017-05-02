Мавзолей Августа в Риме откроют для посещения в 2019 году

РИМ, 2 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Мавзолей Августа, усыпальница первого императора Древнего Рима (63 год до н.э. - 14 год н.э.), вновь откроет свои двери посетителям в 2019 году. Об этом объявила мэр Рима Вирджиния Раджи, представляя журналистам результаты первого этапа реставрационных работ античного памятника.

Реставрацию предполагается проводить в четыре этапа, которые будут включать не только укрепление сооружения, фактически заброшенного более 70 лет назад, но и создание специальной программы при использовании новейших трехмерных технологий для виртуального восстановления облика мавзолея две тысячи лет назад. После многочисленных задержек в реализации проекта комплексной реставрации римским властям наконец удалось найти частного партнера, который согласился финансировать часть работ.

Рим не в первый раз привлекает частный сектор и меценатов для поддержания исторического наследия города. Самое масштабное сотрудничество касалось Колизея, на реставрацию которого владелец компании Tod's известный итальянский предприниматель Диего Делла Валле выделил €25 млн. Работы в мавзолее Августа обойдутся дешевле - в €8 млн, из которых два миллиона уже выделены из муниципальной казны. 6 млн поступили от Фонда TIM, принадлежащего коммуникационной компании Telecom Italia.

Август заказал строительство своей усыпальницы задолго до смерти - в 28 году до н.э. На сооружение понадобилось четыре года. В ней покоился не только сам император, но и его ближайшие родственники, включая жену Ливию и сестру Октавию. После падения Римской империи мавзолей был заброшен и разорен. В Средневековье сооружение превратили в крепость, которая позднее была разрушена. В середине XVIII века древний мавзолей попал во владение маркизов Корреа, которые превратили его в амфитеатр и впервые стали использовать для театрализованных представлений.

К концу XIX века он стал знаменитой театральной площадкой, которая была названа в честь короля Италии Умберто I (1844-1900). Музыкальная история мавзолея закончилась во времена Бенито Муссолини (1883-1945), когда и проводились последние раскопки и реставрация. С тех пор памятник закрыт. По распоряжению дуче вокруг была выстроена площадь имени императора Августа, которая, характеризуется зданиями в неоклассическом стиле, типичном для фашистского периода.