Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.05:
$ 56.95
€ 62.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Известия": в России в 2020 году начнут строить уникальную подлодку для сейсморазведки

Наука
3 мая, 6:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

Стоимость такого корабля будет на 60% ниже стоимости боевой субмарины

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Фонд перспективных исследований (ФПИ) и Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" (ЦКБМ) разработали проект атомной подводной лодки сейсмической разведки, не имеющий мировых аналогов. Как сообщил газете "Известия" главный конструктор ЦКБМ Евгений Топоров, строительство уникальной подлодки начнется в 2020 году.

"Стоимость такого корабля будет на 60% ниже стоимости боевой субмарины, - отметил Евгений Топоров. - У нас на борту нет систем вооружения".

Субмарина-сканер - это обычный подводный атомоход, в конструкцию которого внесен ряд изменений. Главное из них - специальные крылья-сейсмодатчики, которые в нерабочем состоянии спрятаны между внешним и внутренним корпусами субмарины в носовой и кормовой частях.

В рабочем положении они раскрываются, образуя сканирующую поверхность площадью в сотни квадратных метров, отмечает издание. С помощью сенсоров можно будет "заглянуть" под грунт на несколько десятков метров, а также создать трехмерную модель дна.

Как сказал "Известиям" руководитель проектной группы направления физико-технических исследований ФПИ Виктор Литвиненко, задачей субмарины станет, в частности, поиск полезных ископаемых.

По информации газеты, водоизмещение субмарины будет не более 14 тыс. т, автономность плавания - 90 суток, экипаж - 40 человек, она сможет погружаться на глубину до 400 м.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Модель Крисси Тейген, актриса Джорджина Чапман, певица Рита Ора
Королевы в восхищении: лучшие образы Met Gala 2017
Эмма Уотсон в фильме "Сфера"
В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
6
Американские ученые провели акции протеста сразу в нескольких городах США
12
Марши в защиту науки прошли в сотнях городов мира
Египетский министр по вопросам древностей Халед Энни (второй слева)
9
В Египте извлекли из земли обнаруженную в Каире статую Рамзеса II
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Три человека погибли при столкновении такси и фуры на МКАД
2
Трамп усомнился в словах Клинтон о виновных в ее поражении на выборах
3
Свадебные традиции: "Локомотив" завоевал Кубок России по футболу на фоне скандалов
4
Футболисты "Локомотива" и "Урала" устроили массовую драку на поле в финале Кубка России
5
АНБ США в 2016 году отследило более 150 млн телефонных звонков
6
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
7
Тиллерсон назвал "очень конструктивным" разговор Трампа и Путина
Темы дня
Загрузка...
Реклама