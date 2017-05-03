"Известия": в России в 2020 году начнут строить уникальную подлодку для сейсморазведки

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Фонд перспективных исследований (ФПИ) и Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" (ЦКБМ) разработали проект атомной подводной лодки сейсмической разведки, не имеющий мировых аналогов. Как сообщил газете "Известия" главный конструктор ЦКБМ Евгений Топоров, строительство уникальной подлодки начнется в 2020 году.

"Стоимость такого корабля будет на 60% ниже стоимости боевой субмарины, - отметил Евгений Топоров. - У нас на борту нет систем вооружения".

Субмарина-сканер - это обычный подводный атомоход, в конструкцию которого внесен ряд изменений. Главное из них - специальные крылья-сейсмодатчики, которые в нерабочем состоянии спрятаны между внешним и внутренним корпусами субмарины в носовой и кормовой частях.

В рабочем положении они раскрываются, образуя сканирующую поверхность площадью в сотни квадратных метров, отмечает издание. С помощью сенсоров можно будет "заглянуть" под грунт на несколько десятков метров, а также создать трехмерную модель дна.

Как сказал "Известиям" руководитель проектной группы направления физико-технических исследований ФПИ Виктор Литвиненко, задачей субмарины станет, в частности, поиск полезных ископаемых.

По информации газеты, водоизмещение субмарины будет не более 14 тыс. т, автономность плавания - 90 суток, экипаж - 40 человек, она сможет погружаться на глубину до 400 м.