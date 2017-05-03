CNN: в США разработали 3D-принтер для строительства домов

НЬЮ-ЙОРК, 3 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) создали мобильный 3D-принтер для строительства домов. Об этом сообщила во вторник американская телекомпания CNN.

Как она отмечает, система позволяет менее чем за 14 часов возводить несущие конструкции округлой формы, диаметром примерно 15 метров и высотой около 4 метров. 3D-принтер представляет собой два вращающихся манипулятора - большой и маленький. Устройство устанавливают на то место, где планируется возвести дом, далее манипуляторы в автоматическом режиме создают каркас здания изнутри из специальной пены. После завершения процесса принтер извлекают из помещения.

Специалисты института отмечают, что данный способ позволяет существенно удешевить и ускорить строительство, а также сделать его более безопасным. 3D-принтер в перспективе должен стать полностью автономным, однако в настоящее за его работой следит оператор в целях безопасности. Исследователи полагают, что в будущем устройство может оборудовано солнечной батареей. Подробная информация о данных разработках опубликована на страницах научного журнала Science Robotics.

Соавтор исследования Стивен Китинг сообщил, что 3D-принтер, в частности, можно применять в удаленных районах или зонах стихийных бедствий, куда обычное строительное оборудование доставить затруднительно. Исследователь уточнил, что практическое применение технологии, по его мнению, может быть возможным в течение 5 или 10 лет. Китинг отметил, что в более отдаленном будущем данная система могла бы быть полезной при освоении Антарктиды, Луны или Марса. В качестве строительного материала мог бы быть использован лед или лунная пыль.

CNN отмечает, что технология строительства домов с помощью 3D-принтера ранее уже была успешно опробована в России. Так, компания Apis Cor ранее в этом году, применяя аналогичные методы, возвела в подмосковном Ступино дом площадью примерно 38 квадратных метров.