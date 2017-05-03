Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.05:
$ 56.95
€ 62.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Археологи нашли в Центральном Китае 18 могил гуннов

Наука
3 мая, 8:57 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Николай Селищев

Возраст захоронений составляет 1,8 тыс. лет

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/ADRIAN BRADSHAW

ПЕКИН, 3 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Ученые обнаружили на территории центральной провинции Хэнань 18 древних захоронений, принадлежащих представителям народа гуннов, кочевавшего по территории страны 1,8 тыс. лет назад. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

"Все эти компактные захоронения внутри выложены из кирпича и их нельзя отнести к классическим могильникам Великой Китайской равнины. Они, предположительно, относятся к позднему периоду династии Восточная Хань (25-220 гг. н. э.), то есть им порядка 1,8 тыс. лет", - рассказал в интервью журналистам сотрудник Китайской академии общественных наук Шэнь Вэньси.

По его словам, обнаруженные могилы достаточно хорошо сохранились, почти в каждом захоронении археологи нашли старинные артефакты, в частности, бронзовые котлы. "У каждого из них сверху по бокам есть два отверстия, за которые котлы подвешивают над огнем, когда готовят еду. Такая конструкция присуща кочевым народам, - добавил Шэнь Вэньси. - По нашим оценкам, эти артефакты принадлежали гуннам и тем, кто имел к ним непосредственное отношение".

Помимо котлов в могильниках обнаружены бусы, золотые серьги, кинжалы, прочие предметы повседневного быта гуннов. Как подчеркивают специалисты, захоронения представляют особую значимость, поскольку в отличие от всех прочих аналогов абсолютно не тронуты грабителями. Это позволяет ученым выяснить новые важные детали той отдаленной эпохи. Ожидается, что полностью могильники будут открыты к ноябрю, после чего археологи приступят к их всестороннему системному изучению.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Модель Крисси Тейген, актриса Джорджина Чапман, певица Рита Ора
Королевы в восхищении: лучшие образы Met Gala 2017
Эмма Уотсон в фильме "Сфера"
В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
6
Американские ученые провели акции протеста сразу в нескольких городах США
12
Марши в защиту науки прошли в сотнях городов мира
Египетский министр по вопросам древностей Халед Энни (второй слева)
9
В Египте извлекли из земли обнаруженную в Каире статую Рамзеса II
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Археологи нашли в Центральном Китае 18 могил гуннов
2
Футболисты "Локомотива" и "Урала" устроили массовую драку на поле в финале Кубка России
3
"Локомотив" завоевал Кубок России по футболу на фоне скандалов
4
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
5
Алексей Кудрин: если за шесть лет не перестроимся — останемся у разбитого корыта
6
Опубликован список домов подпадающих под голосование о реновации в Москве
7
Клинтон обвинила РФ, WikiLeaks и главу ФБР в своем поражении на выборах
Темы дня
Загрузка...
Реклама