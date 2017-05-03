Археологи нашли в Центральном Китае 18 могил гуннов

ПЕКИН, 3 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Ученые обнаружили на территории центральной провинции Хэнань 18 древних захоронений, принадлежащих представителям народа гуннов, кочевавшего по территории страны 1,8 тыс. лет назад. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

"Все эти компактные захоронения внутри выложены из кирпича и их нельзя отнести к классическим могильникам Великой Китайской равнины. Они, предположительно, относятся к позднему периоду династии Восточная Хань (25-220 гг. н. э.), то есть им порядка 1,8 тыс. лет", - рассказал в интервью журналистам сотрудник Китайской академии общественных наук Шэнь Вэньси.

По его словам, обнаруженные могилы достаточно хорошо сохранились, почти в каждом захоронении археологи нашли старинные артефакты, в частности, бронзовые котлы. "У каждого из них сверху по бокам есть два отверстия, за которые котлы подвешивают над огнем, когда готовят еду. Такая конструкция присуща кочевым народам, - добавил Шэнь Вэньси. - По нашим оценкам, эти артефакты принадлежали гуннам и тем, кто имел к ним непосредственное отношение".

Помимо котлов в могильниках обнаружены бусы, золотые серьги, кинжалы, прочие предметы повседневного быта гуннов. Как подчеркивают специалисты, захоронения представляют особую значимость, поскольку в отличие от всех прочих аналогов абсолютно не тронуты грабителями. Это позволяет ученым выяснить новые важные детали той отдаленной эпохи. Ожидается, что полностью могильники будут открыты к ноябрю, после чего археологи приступят к их всестороннему системному изучению.