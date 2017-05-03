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Санкт-Петербургские биологи разработали рекомендации по озеленению Арктики

Наука
3 мая, 11:27 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 3, мая. /ТАСС

В результате исследования был составлен список из 100 пород деревьев, которые могут использоваться для озеленения территории ЯНАО

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© Лев Федосеев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Биологи Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета (СПбГЛТУ) имени Кирова издали методические рекомендации по выращиванию растений на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Как сообщили в окружном департаменте по науке и инновациям, в дальнейшем авторы планируют провести в регионе мастер-класс, чтобы продемонстрировать, как использовать полученные данные в растениеводстве и работах по озеленению и благоустройству.

"Биологи СПбГЛТУ имени Кирова издали методические рекомендации "Агротехника выращивания растений в ЯНАО" для учреждений и подразделений, занимающихся строительством и благоустройством населенных пунктов. Они появились благодаря изучению процессов адаптации лиственных и хвойных пород деревьев в арктической и субарктической природно-климатических зонах, проводимому с 2012 года по инициативе департамента по науке и инновациям ЯНАО", - говорится в сообщении.

По результатам исследования ученые определили список из более 100 пород деревьев, которые можно использовать для озеленения ямальских городов и поселков, создания защитных насаждений и при восстановлении нарушенных земель.

"Составители издания приводят нормативные обязательные правила, комментарии к ним, а также особенности, на которые необходимо обратить внимание при проведении озеленительных работ в арктическом регионе. Авторы раскрывают оптимальные сроки и технологии посадки деревьев и кустарников, дают рекомендации, как правильно выбрать посадочный материал, подготовить посадочное место и какие антистрессовые препараты, комплексные удобрения и стимуляторы роста использовать для лучший приживаемости и роста саженцев, как проводить дальнейший уход за растениями", - отметили в департаменте.

Эксперименты с черемухой и клубникой

Ранее научный сотрудник Института химии и нефти Сибирского отделения РАН Варвара Овсянникова рассказала ТАСС, что в октябре 2016 года ученые высадили морозостойкие розу, черемуху, жимолость и яблони на новой экспериментальной площадке в пригороде Салехарда в ЯНАО. Через год они смогут проверить, какие виды смогли выжить в условиях северного климата. При посадке растений использовался криогельобразующий состав, защищающий от перепадов температур, и специальные микробиологические удобрения.

Также в июле 2016 года аграрии Надымского района ЯНАО начали эксперимент по выращиванию клубники, смородины и малины в условиях Крайнего Севера, что не только позволило обеспечить самозанятость людей, живущих в национальных селах, но и разнообразить ассортимент продуктов для северян.

Ямало-Ненецкий автономный округ расположен в северной части Западно-Сибирской равнины и граничит с Ненецким автономным округом, Республикой Коми, с Ханты-Мансийским автономным округом, с Красноярским краем. Вся территория ЯНАО отнесена к Арктической зоне РФ, больше половины расположено за полярным кругом.

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