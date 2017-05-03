Ускоритель, повышающий производительность Большого адронного коллайдера, запустят 9 мая

НОВОСИБИРСК, 3 мая. /ТАСС/. Церемония инаугурации нового линейного ускорителя протонов Linac 4, призванного значительно повысить производительность Большого адронного коллайдера (БАК), назначена на 9 мая. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС в Новосибирске директор Института ядерной физики им. Г.И. Будкера (ИЯФ СО РАН) Павел Логачев.

Новосибирский институт поставил в Женеву одну из секций ускорителя, осенью прошлого года она успешно прошла испытания.

"Буквально через несколько дней, ровно 9 мая в ЦЕРНе (CERN, Европейская организация по ядерным исследованиям - прим. ТАСС) в Женеве состоится церемония инаугурации установки Linec-4. В течение пяти-семи лет коллайдер повысит свою производительность в 10 раз", - сказал Логачев.

Разгон частиц

Заряженные частицы проходят через каскад ускорителей, прежде чем попасть в коллайдер. И "первая ступень" - это запущенный почти 40 лет назад ускоритель Linac 2 с энергией протонов 50 МэВ. Для его замены в ЦЕРН создается новый инжектор - Linac 4, в котором будет происходить ускорение интенсивных пучков отрицательных ионов водорода до энергии 160 МэВ. Новый инжектор позволит вдвое поднять светимость коллайдера, а с ней и скорость набора экспериментальных данных на БАК.

В каждой из четырех ускорительных секций Linac 4 используются различные типы ускоряющих структур, оптимизированные под соответствующий диапазон энергии. Российская команда (ИЯФ и РФЯЦ ВНИИТФ ("Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина" - прим. ТАСС)) отвечала за разработку и создание секции CCDTL (ускоряющая структура с ячейками связи и трубками дрейфа - прим. ТАСС), в которой частицы ускоряются от 50 до 102 МэВ. Эта секция занимает 25 из 86 м длины Linac 4 и состоит из семи ускоряющих модулей, каждый из которых включает в себя по три укоряющих высокочастотных резонатора с двумя пролетными трубками в каждом.

Большой адронный коллайдер

В 2013 году Большой адронный коллайдер был остановлен для модернизации и вновь запущен в апреле 2015 года. Одна из целей модернизации БАК состояла в повышении энергии столкновения пучков протонов с 8 до 13 ТэВ. Специалисты ожидают, что такой уровень энергии откроет новые возможности для исследований. Среди задач нынешнего, второго по счету для БАК "рабочего сезона", который продлится до 2018 года, исследование темной материи, антиматерии и кварк-глюонной плазмы.