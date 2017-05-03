В Египте впервые обнаружен погребальный сад эпохи фараонов

КАИР, 3 мая. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Погребальный сад эпохи фараонов, имевший огромное символическое значение во время похоронных обрядов в Древнем Египте, впервые обнаружен в Луксоре.

Об этом сообщило египетское Министерство по делам древностей.

По словам главы департамента древностей Махмуда Афифи, уникальная находка была сделана во время археологических раскопок захоронений периода Среднего царства (2040-1640 гг. до н. э.). Останки сада обнаружены во внутреннем дворике высеченной в скале усыпальницы в некрополе Драа Абу Нага на западном берегу Нила. Он представляет собой разделенную на небольшие квадраты площадку размером три на два метра, где порядка четырех тысяч лет назад были высажены определенные сорта деревьев, кустарников и цветов.

Как пояснил глава работающей в этом районе испанской археологической миссии Хосе Галан, "найдены корни и часть ствола дерева высотой 30 см, а также чаша, в которой когда-то складывали финики и другие фрукты для подношений богам". "Ничего подобного раньше в Фивах (древнее название современного Луксора - прим. ТАСС) мы не находили и лишь по скульптурам и фрескам могли судить о существовании таких погребальных садов", - заметил Афифи.

Перед гробницей была сооружена небольшая камера высотой меньше метра, 55 см в длину и 46 см в ширину, которая служила чем-то вроде часовни. Там ученые нашли три надгробные плиты, декорированные цветными фресками, - яркость красок сохранилась до сих пор. Судя по надписям, они посвящены людям, имевшим отношение к XIII династии. На одной из них упоминается имя Ренеф-сенеба, второй камень посвящен "жителю Хемениту, сыну хозяйки дома по имени Идену". Третья плита обращена к божествам Птаху, Осирису, Сокару и Монту.

"Сделанные открытия служат еще одним подтверждением, какую священную роль играл этот район Драа Абу Нага в отправлении культовых обрядов в эпоху Среднего царства фараонов", - заметил Хосе Галан.