Шахматное восстание машин: как российский робот победил гроссмейстеров

© ТАСС

"Машина против человека: кто сильнее", - с такими заголовками мировые СМИ комментировали в мае 1997 года шахматный матч между чемпионом мира Гарри Каспаровым и суперкомпьютером Deep Blue. 11 мая интеллектуальная битва завершилась победой машины.

Этот матч стал началом новой эры, – в которой шахматные программы поставили мат человечеству. Правда, только на экране компьютера. Следующим шагом стало появление механических шахматистов, которые смогли сами передвигать фигуры. Первым из них стал уникальный российский робот Chesska.

О том, почему несмотря на такие успехи Chesska нельзя назвать искусственным интеллектом, и как использовать робота для взращивания гроссмейстеров ТАСС рассказал его создатель, заслуженный тренер РФ по шахматам Константин Костенюк.

Быстрее человеческой руки

"Идея создать робота, который умеет просто играть в шахматы, показалась банальной", - начинает свой рассказ Костенюк. Поэтому был собран механизм, который сумеет победить в блице – шахматной партии продолжительностью в пять минут.

Костенюк вспоминает, что Владимир Крамник (14-й чемпион мира по шахматам) сомневался в успехе задумки. Ведь роботу пришлось бы не только быстро анализировать ходы, но и передвигать фигуры – а промышленные манипуляторы - механические "руки", используемые в производстве – существенно проигрывали в скорости руке человеческой.

Осложнялось дело и проблемами в ориентировании: как рассказывает создатель Chesska, "человек может поставить фигуру не точно в центр клетки, а чуть сдвинуть ее к границам. Другой шахматист поймет, где конкретно она стоит. А робот может и не понять". Таким приемом, продолжает Костенюк, Крамнику удалось обмануть первый прототип.

Танец победы

Chesska весит 50 килограмм. Он способен играть одновременно на трех досках. И это лишь малая часть его функциональности: еще он умеет расставлять фигуры и играть с самим собой. Правда, эта программа временно удалена: "Ночью сам с собой играет, охрана в здании пугается", - улыбается Костенюк.

Робот включается с пульта. С него можно настроить длительность каждой партии и даже запустить "танец победы". После победы Chesska начинает двигаться, подбрасывая вверх механическую руку и "кланяясь" оппоненту.

С Chesska играли Александр Грищук, Владимир Крамник, Сергей Карякин и, конечно же, Александра Костенюк (экс-чемпион мира среди женщин и дочь изобретателя робота). Посоревноваться с Chesska любит президент FIDE Кирсан Илюмжинов, который называет механизм "роботом Васей". А вот нынешний чемпион мира Магнус Карлсен с механическим шахматистом сражаться отказался. "Понял, что проиграет", - иронизирует Константин Костенюк.

Из чего состоит Chesska

У Chesska нет камер, которые могли бы распознавать фигуры и клетки доски. Вместо них он пользуется системой, которая транслирует шахматные соревнования в интернет: "В каждой фигурке есть чип, под доской система считывания, часы тоже к ней подключены — и все это через кабель сразу передается в компьютер — он знает, что происходит на доске. Сейчас этот метод значительно надежнее, чем все оптические способы распознавания", - рассказывает Костенюк.

Партия между роботами Kuka и Chesska \\ © Chess Video +

Самая заметная часть робота – промышленный манипулятор. Но модифицированный: на конце механической руки - самодельный хват. Автор изобретения говорит, что в промышленности нет задач, для которых нужна такая конструкция. Пришлось делать самим: выверять до миллиметра движения и силу сжатия.

Но главное у робота – его электронные мозги, то есть компьютер с набором программ. Костенюк рассказывает: "Роботом управляют сразу несколько программ. Есть шахматная. Их в мире огромное количество, можно взять самую сильную из них и поставить сюда — что мы и сделали. Есть программа, считывающая показания с доски. Отдельный пакет обеспечения управляет движениями робота. И есть четвертая программа — своеобразный координатор, который объединяет три предыдущие. Она – наше ноу-хау".

По его словам, первые три программы существовали и ранее. Но объединить их удалось только его команде.

Стоимость робота, по самым скромным подсчетам, составляет 5 млн руб. Немалую часть этой суммы составляет оплата труда программистов. А если сейчас потребуется создать аналог Chesska, то самой дорогой деталью станет промышленный манипулятор.

Битва роботов

19 мая 2012 года в Москве на Страстном бульваре прошло необычное шоу. Два шахматных робота – российский Chesska и немецкий Kuka Monster – соревновались с гроссмейстерами. Апофеозом этого действия стала битва машин друг с другом. Российский механический шахматист одержал победу во всех партиях. Изобретатель робота объясняет преимущество своего детища так: "На самом деле вся суть в весе робота. Пятидесятикилограммовый Chesska намного легче, чем Kuka, а значит, двигается быстрее. С учетом того, что все шахматные программы примерно одинаковы – чем меньше времени тратится на ход, тем больше запас на обдумывание. Мы фиксировали, что Kuka тратит на ход на полсекунды больше. А за 10 ходов это уже целых 5 секунд".

Создатель Chesska говорит, что после этого битв между шахматными роботами не было. "Если бы они дрались между собой, то тогда да, это было бы зрелищно и привлекало внимание. И значит – было бы оправдано экономически. Второй вариант: если бы они играли в футбол. Почему все любят футбол? Потому что у нас каждый готов пойти на пост тренера сборной. А в шахматах не так. Так что битвы роботов могут быть или в кровавом виде спорта, или в спорте массовом, в котором все разбираются", - говорит изобретатель.

Атака" робота Kuka на Александра Грищука \\ © Jose Manuel Psicosofia

К слову, на Страстном случился и забавный инцидент. Гроссмейстер Александр Грищук, игравший против Kuka Monster, был атакован роботом не только на доске, но и "физически". Гроссмейстер наклонился над своими фигурами – и был вынужден отшатнуться от манипулятора, который собирался взять его ладью. А ведь удар Kuka более чем в три раза мощнее хука профессионального боксера. После этого инцидента на всякий случай "модернизировали" и Chesska – механическую руку обмотали мягким материалом.

Это не интеллект

Шахматные программы за 20 лет с момента победы Deep Blue над Каспаровым мало изменились, уверен Костенюк. Эволюция произошла в технических характеристиках устройств. Если для победы над чемпионом мира в 1997 году потребовался суперкомпьютер, то сейчас играть с гроссмейстером на равных может обычный смартфон. Более того, Костенюк уверен, что вряд ли человек сможет превзойти машину в шахматах. Но это и не надо: "Человек ходил пешком, а потом изобрел велосипед. Какой смысл устраивать соревнования между бегуном и велосипедистом?"

Означает ли это победу искусственного интеллекта над человеческим? Автор Chesska уверен, что нет: "Да, в мире есть элементы искусственного интеллекта. Но его самого нет. Это не интеллект, это автоматы. Человечество создает их уже давно, чтобы переложить на него свои обязанности. И все эти беспилотные автомобили, шахматные роботы и так далее – это не более чем автомат. Как стиральная машинка"

По его словам, отличие интеллектуальной машины от автомата – наличие или отсутствие желаний. "Если я сделаю робота, который не даст моему помощнику отключить его от розетки – это будет интеллект. Причем мой помощник будет хитрить и пытаться обмануть робота – но тот разгадает его намерения и не захочет отключаться. Это будет интеллект. Не запрограммированное мной действие, а его нежелание. Это мораль, которой у машин пока нет. Пока этого нет", - говорит изобретатель.

Робот – тренер

Константин Костенюк сейчас работает над новой программой для своего робота. Он считает, что Chesska сможет стать тренером для начинающих шахматистов. Программист должен научить робота определять тип ошибки игрока-человека и рассказывать ему об этом. "Программа должна будет фиксировать ошибку, рассказывать, в чем она заключается, и спустя некоторое время давать ученику задание, в котором он ошибся в прошлый раз", - говорит он. Костенюк отмечает – все новички в шахматах делают одни и те же ошибки, которые приходится каждый раз комментировать:

Почему бы не автоматизировать эту работу, не передать ее роботу? Нам, тренерам, останется только психологическая поддержка и дружеское похлопывание по плечу

Сергей Круглов