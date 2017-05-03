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Британские инженеры создали протез руки, который "видит" форму предметов

Наука
3 мая, 19:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

Бионическая рука оснащена камерой, которая фотографирует предмет, после чего встроенный компьютер за миллисекунды корректирует движения пальцев и кисти

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Британские инженеры готовятся испытать протез руки, который автоматически определяет форму и размер объекта и "подстраивается" под них. Исследование ученых опубликовано в журнале Journal of Neural Engineering.

Группа под руководством Газал Газеи из Ньюкаслского университета "натренировала" нейронную сеть распознавать форму, размер и положение более 500 различных бытовых объектов и выбирать соответствующий захват из четырех вариантов. Бионическая рука, созданная учеными, оснащена камерой, которая фотографирует предмет, после чего встроенный компьютер за миллисекунды корректирует движения пальцев и кисти.

"Протезы конечностей за последние 100 лет изменились очень мало - их дизайн гораздо лучше, а материалы легче и более надежные, но работают они все так же. Используя компьютерное зрение, мы разработали протез, который может реагировать на объекты автоматически - совсем как настоящая рука, с ним пользователь может поднять чашку или печенье, просто бросив в их сторону короткий взгляд", - сказал соавтор работы Киануш Назарпур, которого цитирует пресс-служба университета.

Как отмечается в статье исследователей, пока протез прошел первые экспериментальные испытания с двумя волонтерами: после часа тренировок участники эксперимента успешно выполняли 88% заданий. Сейчас специалисты готовятся предложить испытать протез пациентам одного из госпиталей в Ньюкасле.

Назарпур отметил, что инженерам удалось создать "интуитивный" протез. Разработчики видят свой прототип как промежуточное звено между обычными протезами и "полностью бионическими" конструкциями, которые смогут передавать информацию о поверхности предмета и температуре непосредственно в мозг пользователя.

"Это шаг на пути к нашей конечной цели. Но важно, что это решение дешевое, и его можно быстро внедрить, потому что для него не нужны новые протезы - мы можем просто адаптировать уже имеющиеся", - сказал ученый.

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