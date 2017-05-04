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Китай завершил работу по созданию "супер-микроскопа"

Наука
4 мая, 4:19 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Николай Селищев

В ближайшее время КНР официально станет четвертой страной мира, создавшей собственный источник излучения нейтронов вследствие расщепления, заявил директор Китайской академии наук Чэнь Хэшэн

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ПЕКИН, 4 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китайские ученые завершили проект по созданию так называемого Китайского источника вторичных нейтронов (CSNS), прозванного самими разработчиками "супер-микроскопом". Об этом сообщила газета Global Times со ссылкой на Китайскую академию наук (КАН).

"Специалисты CSNS собираются осенью произвести первый пучок нейтронов, или, иначе говоря, поток субатомных частиц. Ожидается, что "супер-микроскоп" будет доступен к использованию с марта 2018 года", - сообщил на своей страничке в социальной сети We Chat директор академии Чэнь Хэшэн.

По его словам, уже в ближайшее время Китай официально станет четвертой (после Великобритании, США и Японии) страной мира, создавшей собственный источник излучения нейтронов вследствие расщепления - оборудование, позволяющее изучать в деталях самые микроскопические объекты. В частности, благодаря такому "супер-микроскопу" ученые могут подробно анализировать структуру ДНК, кристаллических материалов и полимеризованных субстанций.

Реализация проекта по созданию CSNS была начата в октябре 2014 года. "Супер-микроскоп" находится в городе Дунгуань (южная провинция Гуандун), из госбюджета КНР на него было выделено 2,2 млрд юаней (319 млн долларов).

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