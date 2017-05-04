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Война в Йемене поставила под угрозу исчезновения редчайшие "аравийские" мумии

Наука
4 мая, 9:59 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ /Корр. ТАСС, Павел Прокофьев

Мумии начали гнить из-за перебоев электричества и отсутствия необходимых химикатов для должного содержания

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 4 мая. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Коллекция редчайших человеческих мумий, обнаруженных в Йемене и относящихся к доисламскому периоду Аравии, оказалась под угрозой исчезновения из-за гражданской войны, продолжающейся почти три года. Ввиду постоянных перебоев электричества и отсутствия необходимых химикатов для должного содержания экспонатов "аравийские" мумии начали гнить.

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"Бальзамированные тела начали разлагаться из-за проникновения бактерий. Это произошло в связи с отсутствием энергоснабжения и техники, необходимой для ухода за ними, - сказал агентству Рейтер Абдель Рахман Джаралла, директор Департамента древностей при Университете Саны, где оборудован музей. - Нам нужны химикаты для санитарной обработки мумий каждые шесть месяцев, но их доставка в нынешней политической обстановке невозможна". Он также заявил, что финансирование государственных учреждений, таких, как университеты, в подконтрольной мятежникам столице, сведено на нет. В основном это объясняется "войной" за контроль над активами Центрального банка.

Впервые о существовании мумий на территории Йемена в научном сообществе заговорили в середине XX века. Глава археологической экспедиции из США Виндол Флис обнаружил в провинции Мариб останки мумифицированного тела. В 1983 году в местечке Шебам аль-Герас в провинции Сана исследователи наткнулись на захоронение 26 мумий, один экземпляр сохранился полностью. А после обнаружения нескольких могил с забальзамированными останками древних жителей Аравии в 1990-х годах йеменские власти заговорили о создании специального музея, посвященного исключительно мумиям. Новое музейное пространство в городке Ат-Тавиль также в столичной провинции должно было открыть свои двери уже в XXI веке, но по ряду причин этого не произошло.

О йеменских сохраненных бальзамированных телах, возраст которых, по утверждению специалистов, превышает 2,5 тыс. лет, известно мало во многом из-за того, что захоронения располагаются в труднодоступной горной местности, зачастую в пещерах на высоте 40-60 метров. Но на основе собранных данных эксперты смогли сделать некоторые выводы.

Бальзамирование проводилось следующим образом: покойнику вспарывали живот, вытаскивали оттуда кишечник и обрабатывали внутренности раствором, предотвращающим разложение. После этого тело окрашивали красно-коричневой краской на основе хны, укладывали на оборудованное место будущего погребения, покрывали полотнами из шелка и кожи. Сам же покойный был облачен в новую одежду и обувь, "с собой" ему оставляли скромный набор съестного и оружие. Специалисты утверждают, что обнаруженные мумии свидетельствуют о том, что жители Аравийского полуострова того времени были высоко развиты: им были доступны знания определенных техник и методик медицины, позволивших сохраниться забальзамированным экспонатам до наших дней.

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